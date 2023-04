CAN U23 Maroc : Qualification historique du Mali !

A son avènement à la tête de la Fédération malienne de football (Fémafoot), Mamoutou Touré alias Bavieux avait promis à Habib Sissoko, président du Cnosm, de qualifier l’équipe olympique du Mali à la phase finale de la CAN U23, prévue au Maroc, du 24 juin au 8 juillet 2023. C’est chose faite. Pour ce faire, les poulains d’Alou Badra Diallo dit Conty ont éliminé leurs homologues du Sénégal. Après une défaite de 3 buts à 1 à Diamnadio, ils ont pu gagner, mardi 28 mars, 2023 sur le score de 3 buts à 0. Aujourd’hui, l’ambition, c’est de décrocher le ticket qualificatif pour les prochains Jeux Olympiques prévus à Paris en 2024. Pour ce faire, le Mali doit impérativement être parmi les trois meilleures équipes de la CAN des moins de 23 ans

Chose promise, chose due” ! Telle pourrait être la réplique de Mamoutou Touré dit Bavieux, président de la Fédération malienne de football (Fémafoot), à Habib Sissoko, président du Comité national olympique et sportif du Mali (Cnosm) après la qualification historique de la sélection nationale olympique à la phase finale de la CAN des moins de 23 ans.

Il n’y a pas longtemps, la chance n’a pas souri aux Aigles du Mali, qui ont manqué de peu de se qualifier pour la première fois de leur histoire à la phase finale de la Coupe du monde de la Fifa “Qatar-2022”, mais les U23 viennent de satisfaire les sportifs maliens, en faisant d’une pierre deux coups : se qualifier pour la phase finale de la Can de leur catégorie prévue au Maroc.

Cette qualification des U23 est d’autant plus réconfortante qu’elle est survenue dans un contexte où peu de gens donnaient cher de leur peau après leur déroute de Dakar (1-3) il y a quelques jours face à des Sénégalais qui ont raflé tous les trophées majeurs sur le continent ces derniers mois (Can-2022, Chan, Can des juniors) et qui ont toujours faim de sommet. C’est ce défi que l’ensemble des acteurs du football malien viennent de gagner, en renversant la vapeur (3-0) des Sénégalais et en rétablissant notre orgueil national. C’était mardi 28 mars au Stade du 26 Mars.

Chapeau au président de la Fédération Malienne de Football, Mamoutou Touré dit Bavieux et à son équipe ! Merci à l’entraîneur et aux joueurs qui ont vraiment mouillé le maillot pour cette belle remontada ! Que dire du public sportif ? Tout simplement fantastique, persévérant et fair-play.

Maintenant, il s’agit d’un autre défi à savoir la qualification du Mali aux prochains Jeux Olympiques prévus à Paris en 2024.

Lors de la CAN U23 au Maroc, trois pays décrocheront leurs tickets qualificatifs. On connait déjà les huit pays qui participeront à cette CAN. Il s’agit du Congo, du Gabon, du Ghana, de la Guinée Conakry, de l’Egypte, du Niger, du Mali et du Maroc, pays hôte.

Notons que les Jeux olympiques (JO) relèvent de la compétence du Comité international olympique (CIO), dont le Comité national olympique et sportif du Mali (Cnosm) est membre à part entière. Autrement dit, Bavieux Touré et l’ensemble des acteurs du football viennent de titiller la fierté du Mali, mais plus particulièrement celle du Comité national olympique et sportif.

El hadj A. B. HAIDARA

