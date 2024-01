Championnat national de boxe : De belles empoignades sur le ring du Carrefour des jeunes

La Fédération malienne de boxe (FEMABOXE), en partenariat avec le Comité national olympique et sportif du Mali (CNOSM), a organisé le championnat national de la discipline du 12 au 16 janvier 2024 au Carrefour des jeunes de Bamako. En plus des clubs de la capitale, la compétition a enregistré la participation des boxeurs de Kayes, Koulikoro, Sikasso, Ségou, Gao et Mopti.

L’édition 2023 du championnat national de boxe a enregistré la participation de 13 clubs de boxe (Usfas, Club Pierre Diakité de Lafiabougou, Kayes, Koulikoro, Club Fofana, Sikasso, Stade Malien de Bamako, AS Réal, Star boxing club, Ring Belkir Kéita, Club Madoufing, Mopti, Dojo Camp Para) et de 6 ligues régionales (Kayes, Koulikoro, Sikasso, Ségou, Mopti et Gao) en plus de celle du district de Bamako. La compétition a débuté samedi dernier (13 janvier 2024) avec les éliminatoires et les finales se sont disputées le lendemain, dimanche 14 janvier 2024. Les combats étaient programmés en 3 rounds de 3 minutes soit, au total 9 minutes. A noter que 4 combats ne sont pas allés au bout car ils ont été arrêtés sur décision de l’arbitre. Ce qui équivaut à un KO.

En finale, chez les 48 kg, Sériba Dembélé de Sikasso a gagné contre Seydina Oumar Sidibé du Star boxing club (SBC) dès la 1ere reprise. Le combat des 57 kg a été remporté par Ramadan Soumaré SBC face à Mohamed Koné du Ring Belkir Kéita de Magnambougou. Quant à Daouda Sidibé de l’Union sportive des forces armées et sécurité (USFAS), il s’est imposé chez les 60 kg face à Alou Sacko de SBC. Le combat a été remporté cher les 67 kg par Issa Djombera de l’AS Réal qui a dominé Sékou Kéita de l’Usfas.

Dans la catégorie des 75 kg, la victoire est revenue à Adama Diarra du Stade malien face à Souleymane Bagayoko de l’Usfas. Chez les 80 kg, Mamadou Coulibaly du Stade malien a battu Oumar Diaby de Sikasso. Quant à Sékou Kanté Koulikoro, il a dominé Soumaïla Maïga du Club Fofana dans la catégorie des 86 kg. Le dernier combat (92 kg) a opposé Abdoulaye Traoré de l’Usfas à Ibrahima Makadji de Kayes. Le Kayésien a été défait par le militaire. Même si l’on déplore encore le manque de condition physique chez nos pugilistes, les combats ont été âprement disputés et bien arbitrés.

Ces finales ont eu lieu sous le regard admirateur du président de la Fédération malienne de boxe (FEMABOXE, le colonel Cheick Raoul Diakité. Il avait à ses côtés M. Oumar Diarisso (chef de Division Vie Associative de la Direction nationale des sports et de l’éducation physique/DNSEP), Nafaraba Kéita (promoteur de la boxe professionnelle), Mme Tounkara Sanou Sacko (venue spécialement de la Suède), Cheick Oumar Sogodogo (Directeur technique national), des présidents des ligues, des partenaires et amoureux de la boxe anglaise au Mali. La compétition était sponsorisée par Moov Africa Malitel (sponsor officiel) et la BDM SA (partenaire).

Et l’animation a été assurée comme toujours par l’inégalable maestro Alassane Barro qui est aussi le parton du Club Pierre Diakité de Lafiabougou (du nom de notre passionné doyen Pierre Diakité décédé en novembre 2006 à Saint Domingue où il participait au congrès de la Fédération internationale de la boxe/AIFB). Il était au four et moulin avec son compère Mahamadou Draba pour la réussite de l’événement.

Moussa Bolly

Commentaires via Facebook :