Championnat national : Quels clubs accompagneront le Stade malien et le Djoliba au Carré d’as ?

Le Djoliba réalise un grand pas dans la course au Carré d’as. L’équipe du Complexe sportif Karounga Keïta a battu samedi le COB (3-0), samedi 24 avril, au stade Modibo Keïta. C’était au compte du match retard de la 12è journée du championnat national. L’attaquant des Rouges Zoumana Simpara, auteur d’un doublé (43è min et 64è min sur penalty), et le milieu de terrain Oumar Camara (61è min) ont tour à tour marqué les buts de la rencontre. L’artificier des Rouges, Zoumana Simpara retrouve ainsi le chemin des filets. Lui qui n’avait plus marqué depuis cinq matches a inscrit le même jour ses 9è et 10 buts de la saison et consolide du coup sa position de meilleur buteur du championnat.

Son équipe consolide également sa place de leader dans le groupe B. Les Rouges comptent désormais 26 points et se rapprochent de la qualification pour le Carré d’as. A 7 matches de la fin de la phase de poule, les Djolibistes sont à 4 points de leur dauphin, Yeelen olympique (22 points), à 9 unités du 3è, ASKO (17 points) et du 4è, les Onze Créateurs (17 points).

L’AS Bakaridjan (5è, 16 points) recevra demain mardi les Onze Créateurs au compte de la 12è journée en retard. Les deux équipes restent dans la course pour le Carré d’as. La course pour le maintien bat également son plein.

Le COB (7è, 12 points) reste dans la zone rouge, à égalité de points avec l’USFAS (8è, 12 points). Le Nianan (10 points) et le Sonni (7 points) occupent respectivement les 9è et 10è places et sont relégables. Les deux équipes s’affrontent également ce mardi, au compte de la 12è journée. Malheur au vaincu.

Dans le groupe A, le Stade malien a pris la tête du peloton. L’équipe de Sotuba, en déplacement à Mopti, n’a pu faire mieux qu’un partage de points avec la lanterne rouge, le CASS (1-1), au compte de la 13è journée. Ce match nul conjugué avec la défaite du CSD devant l’AS Police (0-1) permet aux Stadistes de s’installer dans le fauteuil de leader. Les Blancs comptent désormais 24 unités contre 23 pour le CSD.

Le Réal de Bamako (20 points), grâce à sa victoire contre LCBA (3-2), prend la 3è marche du podium alors que l’USC Kita (4è) totalise 19 points contre 18 unités pour l’ASOM (5è) qui vient d’enchaîner deux victoires d’affilée contre l’US Bougouni (2-1) et l’USC Kita (2-1). LC BA et l’AS Police comptent chacun 16 points contre 15 pour l’US Bougouni. L’AS Douanes (14 points) et le CASS (5 points) sont relégables et occupent les 9è et 10 rangs.

Ousmane CAMARA

