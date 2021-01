L’aventure continue pour l’équipe nationale locale du Mali à la 6e édition du Championnat d’Afrique des Nations. Vainqueur du Zimbabwe (1-0 grâce à une réalisation de Demba Diallo) pour le compte de la 3e et dernière journée de poules, le Mali s’est qualifié pour les quarts de finale du tournoi en tant que premier de son groupe après le nul concédé par le Cameroun, pays hôte, face au Burkina Faso (0-0).

Le Mali et le Cameroun ont été les premiers pays qualifiés pour les quarts de finale du Chan 2021. Logés dans le groupe A, les Aigles locaux du Mali et les Lions Indomptables locaux camerounais ont su tirer leur épingle du jeu face au Burkina Faso et le Zimbabwe éliminés de la compétition après avoir respectivement fini 3e (4points) et 4e (0point).

Auteurs de 2 victoires sur le Burkina Faso et le Zimbabwe sur les scores identiques de (1-0) et d’un match nul face au Cameroun (1-1), les Aigles locaux du Mali ont survolé la poule A pour finir sur la plus haute marche du podium avec 7 points devant le pays organisateur, le Cameroun (2e, 5points).

Après avoir démarré timidement la compétition par un match nul, les protégés du coach Nouhoum Diané ont par la suite aligné des succès. En 3 matches, ils ont à chaque fois marqué un but notamment par Siaka Bagayoko « Chato », Issaka Samaké et Demba Diallo lors des 1ere, 2e et 3e journées de poules. Cerise sur le gâteau, à la fin de chacune des 3 rencontres, un joueur malien a été désigné « L’homme du match ». Après Ibourahima Sidibé contre le Burkina et Moussa Kyabou contre le Cameroun, Moussa Ballo a été désigné par les experts de la Caf meilleur joueur de la rencontre Zimbabwe-Mali.

Fort de cette grosse performance, le Mali se qualifie pour les quarts de finale pour la 3e fois en 4 participations au Chan. A cette étape de la compétition, le Mali croisera le fer avec le 2e de la poule B composée du Maroc, du Niger, de la R.D Congo et de la Libye. Ça sera le samedi 30 janvier prochain à partir de 16h à Yaoundé.

Alassane CISSOUMA

CHAN 2021

L’entrée en jeu réussi de l’arbitre malien Peny Peny

Pour son premier match du Chan 2021 en tant qu’arbitre central, Boubou Traoré alias Peny Peny a été à la hauteur de l’enjeu d’un match électrique entre la R.D Congo et la Libye. Une prestation qui augure une bonne suite de compétition pour le Policier-arbitre malien.

Fortement représenté au Cameroun, le Mali fait forte sensation lors de la 6e édition du Championnat d’Afrique des Nations qui se déroule présentement au pays des Lions Indomptables. En effet, en plus de l’équipe nationale, Moussa Kanouté et Mady Diallo respectivement chargé des compétitions internationales et chef du département Licences de la Fédération malienne de football jouent le rôle de Commissaire et Coordinateur de matches à ce Chan 2021. Mieux encore, le sifflet malien a été également sollicité par la Caf pour officier des rencontres. Seul arbitre malien sélectionné pour le tournoi, Boubou Traoré alias Peny Peny a marqué les esprits pour son premier match de la compétition. En effet, après un démarrage timide aux abords du terrain comme 4e arbitre des matches Maroc-Togo et Rwanda-Ouganda le lundi 18 janvier, celui qui vient d’être fraîchement désigné arbitre fonctionnaire par la Caf a été désigné pour diriger le choc entre deux des anciens vainqueurs du Chan à savoir la R.D Congo-Libye. C’était le jeudi 21 janvier.

D’une main de maître, l’arbitre-policier a bien sifflé la rencontre qui s’est soldée par le score de 1 but partout. Comme à l’accoutumée, Boubou Traoré, un habitué des matches internationaux, a été correct dans ses prises de décisions pour avoir été toujours près des actions et effectué et bien assuré ses mouvements. Un arbitrage qui a fait l’unanimité auprès de ses pairs qui n’ont pas tari d’éloges à son égard.

Alassane CISSOUMA

