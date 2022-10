Qualifié pour la 7e édition du Championnat d’Afrique des Nations (Chan), le Mali sera fixé, ce samedi 1er octobre, sur l’identité de ses adversaires de poule à l’issue du tirage au sort prévu à l’Opéra d’Alger. Quels que soient les adversaires, le vice-champion sortant aura à cœur d’atteindre de nouveau, au moins, la finale comme lors de la précédente édition au Cameroun.

Pour la première fois, 18 pays participeront au Chan. Ainsi, l’on assiste d’un passage de 16 à 18 équipes qualifiées. Champion en titre, le Maroc sera bien de la partie tout comme le Mali, vice-champion d’Afrique en titre. Parmi les pays qualifiés, seul Madagascar va découvrir la compétition. A ce titre, beaucoup de prétendants vont vouloir l’avoir dans leur poule pour une qualification moins compliquée. Parmi les habitués du tournoi l’on peut citer entre autres : la République Démocratique du Congo et l’Ouganda qui sont à leur 6e participation tandis que 5 autres pays à savoir le Cameroun, la Côte d’Ivoire, la Libye, le Mali et le Maroc, participent à leur cinquième phase finale.

Alors que Madagascar sera la 32e Nation à disputer une phase finale de Chan, seulement 4 pays ont réussi à remporter le trophée en 6 éditions jouées. Il s’agit de la République Démocratique du Congo (2009 et 2016), du Maroc (2018 et 2020), de la Tunisie (2011) et de la Libye (2014). De son côté, le Mali a été 2 fois finaliste en 4 éditions jouées.

Prévue pour le samedi 1er octobre 2022 à 19h00 heure locale (18h00 GMT), la cérémonie du tirage au sort aura lieu à l’Opéra d’Alger avec une diffusion en direct sur de nombreuses plateformes parmi lesquelles les partenaires TV de la CAF et ses pages digitales, annonce l’instance. Joyau architectural de la capitale algérienne et construit en 2016, l’Opéra Boualem Bessaiah d’Alger a accueilli de grands événements culturels, y compris de grands événements sportifs, indique la Caf qui estime sa surface à plus de 40000 m2 avec une capacité d’accueil de 1300 places. « La salle est située dans la banlieue ouest de la capitale algérienne dans la commune d’Ouled Fayet (15 km d’Alger) et à 30 minutes en voiture de l’aéroport Houari Boumediene d’Alger. Le comité d’organisation local, en étroite collaboration avec la Caf, a travaillé d’arrache-pied pour préparer une compétition à la hauteur des attentes avec un tirage au sort réussi car il s’agira d’une étape importante dans le compte à rebours du Chan qui se déroulera en Algérie du 13 janvier au 4 février 2023 », rassure la Caf.

