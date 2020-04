Comme au mois de février, la sélection nationale reste dans le Top 10 continental où l’on retrouve des pays comme le Sénégal, la Tunisie, le Nigeria, l’Algérie, le Maroc, le Ghana. Le classement mondial est dominé par la Belgique, devant la France et le Brésil

La FIFA a dévoilé la semaine dernière le nouveau classement mondial. Comme il fallait s’y attendre après la crise sanitaire mondiale qui a entraîné l’arrêt de toutes les compétitions internationales, la hiérarchie du football est restée inchangée en ce mois d’avril. Ainsi, en Afrique, le Sénégal reste leader du classement devant la Tunisie et le Nigeria. Les quatrième, cinquième et sixième places sont occupées, respectivement par l’Algérie, le Maroc et le Ghana. Quant aux Aigles du Mali, ils conservent leur 9è place sur l’échiquier continental et pointent au 56è rang mondial.

Depuis la publication du dernier classement en février, seules quatre rencontres internationales se sont disputées. La FIFA a déjà annoncé qu’il n’y aura pas de rencontres internationales jusqu’au-delà du mois de juin et il ne fait guère de doute que le classement restera inchangé jusqu’à la fin de la pandémie du coronavirus. Pour mémoire, le classement mondial est dominé par la Belgique, devant la France et le Brésil. L’Angleterre et l’Uruguay complètent le Top 5, devant la Croatie et le Portugal. Le prochain classement sera publié le 11 juin.

En attendant, le regard des sélections africaines est tourné vers les éliminatoires de la CAN 2021, qui étaient prévues en mars, notamment les 3è et 4è journées. Après deux journées de débats, le Mali est co-leader du groupe A avec la Guinée. Les deux pays affichent chacun 4 points au compteur et une différence de buts de +2. Lors des 3è et 4è journées, les Aigles affronteront la Namibie, alors que le Syli de Guinée s’expliquera avec le Tchad. Au moins deux nouveaux joueurs devraient rejoindre le groupe des Aigles avant ces deux échéances.

Il s’agit de l’Hispano-Malien, Adama Diarra Traoré et du Franco-Malien, Abdoulaye Doucouré. Les deux joueurs évoluent tous en Premier league, respectivement à Wolverhampton et Watford. Selon nos informations, Adama Diarra Traoré et Abdoulaye Doucouré ont été approché récemment par l’ancien attaquant des Aigles, Frédéric Kanouté avec pour mission de les convaincre à porter le maillot de la sélection nationale. Interrogé par BBC-Afrique, l’ancien canonnier des Aigles a révélé : «La Fédération malienne de football m’a appelé pour me dire : s’il te plaît, va le voir, tu parles parfaitement l’Espagnol pour le convaincre». «J’aimerai qu’il (Adama Diarra Traoré, ndlr) joue pour le Mali, mais je lui dirai la vérité : il est évident que cela va être difficile et ça ne sera pas facile de jouer pour une équipe nationale africaine. Mais les gens vous rendent beaucoup et il a l’opportunité de faire quelque chose de grand avec une génération très talentueuse que nous avons au Mali. Alors, je vais essayer de convaincre les deux joueurs», a ajouté le Ballon d’or africain 2007.

