CNOSM : le Rôle des professionnels de la santé pendant les grandes manifestations sportives au cœur d’un séminaire

Après les jeux olympiques et paralympiques de Paris 2024, le Comité National Olympique et sportif du Mali poursuit avec l’exécution de son plan stratégique 2021-2024. C’est dans ce cadre que la commission médicale du CNOSM a organisé du 20 au 21 septembre 2024, le séminaire sur le Rôle des professionnels de la santé pendant les grandes manifestations sportives. Ce sont les locaux du CNOSM qui ont servi de cadre à cette formation de deux jours qui a permis aux participants de s’approprier des besoins de santé lors d’un déplacement sportif ou de l’organisation d’une manifestation sportive.

Aussi, de renforcer leurs capacités dans le processus d’identification et de prescription des substances interdites et de soumission d’une demande, de comprendre les précautions à prendre concernant les compléments alimentaires et la politique du Comité Internationale Olympique en matière d’injections et les lois et règlements d’exportation des médicaments lors des compétitions. Les participants ont réitéré leur engagement pour un meilleur accompagnement médical de qualité des athlètes du Mali.

Dr Sidibé Fatoumata Sidibé, présidente de la commission santé du CNOSM, a rappelé lors de ce séminaire que la médecine sportive est surtout préventive. Cette formation, a-t-elle poursuivi, est initiée pour renforcer les échanges entre les entraineurs et les professionnels de la médicine sportive au bénéfice de la santé des athlètes.

