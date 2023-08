Compétitions africaines de football: l’AS Réal et le Stade malien qualifiés pour le tour suivant

Engagés en compétitions africaines des clubs de football, l’AS Réal et le Stade malien se sont qualifiés pour le prochain tour respectivement en Ligue des Champions et en coupe de la Confédération africaine (CAF).

Week-end fructueux pour les clubs maliens engagés en compétitions africaines de football. L’AS Réal et le Stade malien, tous clubs de Bamako, ont validé leur ticket pour le tour suivant respectivement en ligue des champions et en coupe de la Confédération africaine (CAF).

En coupe CAF, les blancs de Bamako, après leur victoire au match aller 3 buts à 0 ont dominé le samedi 26 août, au retour Wantaga du Liberia par 4 buts à 1 et se qualifie pour le tour suivant. Les pensionnaires de Sotuba vont affronter les burundais de l’Aigle noir avec le match aller à Bamako.

En ligue des champions, après le match nul (0-0) à l’aller, tout devait se jouer, le dimanche 27 août, au Cameroun à Garoua entre les contoculteurs camerounais et les scorpions de Bamako. Avec plus de déterminations et de mordants, l’AS Real Bamako est venu à bout de Coton Sport, dominés 2 buts à 0. Avec cette victoire, les noirs et blancs se hissent au tour suivant où ils vont affronter le FC Nouadhibou de la Mauritanie avec le match aller à Bamako.

La qualification des deux clubs constitue un éclairci dans l’horizon assombri du football malien à cause des péripéties de l’assemblée générale élective à la fédération malienne de football (Femafoot). Les rencontres des tours prochains en ligue des champions et en coupe CAF se joueront fin septembre.

Abdrahamane SISSOKO/maliweb.net

