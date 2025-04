Compétitions européennes : Les affiches du dernier carré

Les trois compétitions interclubs de l’Uefa ont atteint leur dernier carré. Sur la trentaine de clubs ayant démarré les différents tournois, il ne reste plus que quatre équipes dans chacune de ces compétions que sont : la Ligue des Champions, l’Europa League et la Conférence League. Ces demi-finalistes visent ainsi un billet pour la finale entre fin avril et début mai.

LIGUE DES CHAMPIONS

La phase à élimination directe de l’UEFA Champions League 2024/25 se poursuit à un rythme soutenu, avec seulement quatre équipes encore en lice dans la compétition en route pour Munich où se tiendra la finale le 31 mai prochain. Focus sur les demi-finalistes de la Ligue des champions.

Arsenal Meilleure performance en Coupe d’Europe : finaliste (2005/06)

Saison dernière : quarts de finale (2-3 tot. contre le Bayern)

Pourquoi Arsenal peut gagner la compétition

Arsenal a réservé ses meilleures performances pour la Champions League cette saison, enregistrant quelques succès notables comme la victoire 2-0 à domicile contre un Paris renaissant et la victoire stupéfiante 7-1 à l’extérieur contre le PSV en huitièmes de finale. Ce triomphe contre le Real Madrid restera dans les annales, et le regain de confiance acquis en battant des adversaires aussi redoutables de manière aussi catégorique pourrait bien le porter jusqu’au trophée

Joueur clé : Martin Ødegaard

Les Gunners sont solides sur tout le terrain, mais c’est le capitaine et meneur de jeu Ødegaard qui les fait vraiment tourner offensivement. Recruté en janvier 2021, initialement en prêt du Real Madrid, la vision et la palette de passes du joueur de 26 ans lui ont valu de nombreux admirateurs dans le nord de Londres, et il a remporté le prix du Joueur de la saison du club en 2023/24 après avoir contribué à 11 buts et 11 passes décisives toutes compétitions confondues.

Le saviez-vous ?

La victoire 7-1 d’Arsenal sur le terrain du PSV à l’aller en a fait la première équipe à marquer sept buts lors d’un match à l’extérieur en phase à élimination directe de la Champions League ; la victoire 8-2 du Bayern contre le FC Barcelona en 2019/20 s’est déroulée sur terrain neutre.

Barcelone

Meilleure performance en C1 : vainqueur (1991/92, 2005/06, 2008/09, 2010/11, 2014/15)

Saison dernière : quarts de finale (4-6 tot. contre Paris)

Pourquoi le FC Barcelona peut gagner la compétition

Il y a une célèbre affiche de deux mouettes, ailes déployées, semblant flotter dans le ciel, qui énonce l’idéologie de Virgile : « Ils peuvent parce qu’ils pensent qu’ils peuvent ». Cela s’applique aux leaders du championnat espagnol. Tout le monde peut voir qu’ils débordent de talent, ont suffisamment de poches d’expérience et sont bien entraînés. Mais, même au-dessus des performances sublimes des deux ailiers du Barça, Yamal et Raphinha, c’est l’unité d’esprit de l’équipe et sa conviction absolue qu’elle peut le faire qui sont les plus significatives.

Joueur clé : Lamine Yamal

Après un EURO 2024 triomphal et record avec l’Espagne, l’adolescent Yamal a cimenté son statut de l’un des joueurs les plus excitants du monde. Il est devenu le plus jeune joueur de l’histoire à participer à la phase à élimination directe de la Champions League lorsqu’il a été aligné lors du match aller des huitièmes de finale contre Naples la saison dernière, à l’âge de 16 ans et 223 jours, et il a battu plusieurs autres records internationaux depuis. Un talent générationnel.

Le saviez-vous ?

C’est la première fois que deux joueurs du FC Barcelona, Robert Lewandowski et Raphinha, marquent six buts ou plus lors d’une campagne de Champions League depuis Luis Suárez et Lionel Messi en 2015/16.

Inter

Meilleure performance en C1 : vainqueur (1963/64, 1964/65, 2009/10)

Saison dernière : huitièmes de finale (2-2 tot. contre l’Atlético de Madrid, 2-3 t.a.b.)

Pourquoi l’Inter peut gagner la compétition ?

L’Inter joue avec le même système depuis plusieurs années sous Inzaghi maintenant et tout semble établi, peu importe qui est dans le onze de départ. Thuram a grandi, en particulier depuis qu’il a rejoint l’Inter, et semble le partenaire idéal pour Martínez en attaque. Après avoir atteint la finale en 2023, les hommes d’Inzaghi ont tout ce qu’il faut pour aller jusqu’au bout cette saison.

Joueur clé : Lautaro Martínez

L’attaquant argentin a terminé meilleur buteur de Serie A en 2023/24 pour la première fois avec 24 buts en 33 apparitions dans la division, la troisième campagne consécutive où il en a inscrit plus de 20. Mieux connu pour son travail incessant, son positionnement intelligent et son sang-froid devant le but, Martínez continue de montrer l’exemple en tant que capitaine des Nerazzurri.

Le saviez-vous ?

La série de cinq matches sans encaisser de but de l’Inter dans cette phase de ligue était sa plus longue série sans encaisser de but dans son histoire en Coupe d’Europe.

Paris Saint-Germain

Meilleure performance en C1 : finaliste (2019/20)

Saison dernière : demi-finales (0-2 tot. contre Dortmund)

Pourquoi Paris peut gagner la compétition

Parce qu’il s’agit sans doute de l’équipe en forme en Europe en ce moment. Les hommes de Luis Enrique ont remporté le titre de Ligue 1 et ont été tout aussi irrépressibles sur le continent depuis leur correction 3-0 contre Salzbourg lors de la Journée 6. Leur confrontation gargantuesque en deux manches avec Liverpool en huitièmes de finale a tout eu, mais leur victoire a finalement été justifiée. Les Parisiens ont quitté Anfield ce soir-là renforcés et enhardis par la conviction qu’ils pourraient enfin avoir trouvé la bonne formule pour remporter la Champions League.

Joueur clé : Ousmane Dembélé

Le champion du monde 2018 se révèle littéralement au plus haut niveau planétaire depuis le début de l’année 2025 en empilant les buts et les passes décisives. Placé avant-centre par Luis Enrique, l’ancien joueur du FC Barcelona, de Dortmund et du Stade Rennais expliqué sa métamorphose en rendant hommage à ses pourvoyeurs de ballons que sont les joueurs de couloir du club parisien, mais c’est bien lui qui fait le plus souvent le dernier geste décisif et juste. S’il continue sur ce rythme, il sera un atout indéniable pour aller au bout.

Le saviez-vous ?

Paris est devenu la première équipe à avoir sept buteurs différents dans un match de Champions League (de la Journée 1 à la finale) lors de son succès 7-0 contre Brest.

EUROPA LEAGUE

Trente-six équipes étaient sur la ligne de départ de l’Uefa Europa League 2024/25, et ce nombre a été réduit à quatre après la conclusion des quarts de finale. La saison 2024/25 de l’UEFA Europa League se termine au stade San Mamés, à Bilbao, en Espagne. L’identité des finalistes est connue à l’issue des demi-finales qui se jouent le 1er et le 8 mai. Les affiches des demi-finales sont : Tottenham – Bodø/Glimt et Athletic Club – Manchester United

CONFERENCE LEAGUE

Trente-six équipes ont pris le départ de la phase de ligue de l’UEFA Conference League 2024/25, et ce nombre a été réduit à quatre à l’issue des quarts de finale. Les affiches du dernier carré qui se dérouleront les 1er et 8 mai sont: Real Betis – Fiorentina et Djurgården – Chelsea. La finale est prévue à Wroclaw le mercredi 28 mai en Pologne.

Moussa Bangaly, avec Uefa.com

Commentaires via Facebook :