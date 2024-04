Avec le Tout Puissant Mazembe et Al Ahly qui s’affrontent en demi-finale de la Ligue africaine des champions, un footballeur malien sera forcément en finale de la compétition à l’issue d’une double confrontation dont la manche aller se joue ce samedi en RD Congo.

Les compétitions interclubs africaines tirent leur fin. Avant les finales prévues pour la fin du mois prochain, les demi-finales vont se disputer ce week-end en Ligue des champions mais aussi en Coupe de la Confédération. Dans la première compétition citée, le carré d’as est composé de : Al Ahly (Egypte), le TP Mazembe (RD Congo), l’Espérance Sportive de Tunis (Tunisie) et les Mamelodi Sundowns (Afrique du Sud). En vue d’une place en finale, les rencontres des demi-finales aller auront lieu ce week-end, notamment le 20 avril avant les matchs retours prévus les 25 et 26 avril 2024.

De belles affiches comme l’indique la Caf : “Les quatre clubs encore engagés dans ce tournoi totalisent 21 titres de la Ligue des champions de la Caf TotalEnergies : onze sacres pour Al Ahly, cinq pour le TP Mazembe, quatre pour l’ES Tunis et un seul titre pour Mamelodi Sundowns. Pour la première affiche, l’on assistera à un duel intéressant entre Maliens. Avec Fily Traoré (meilleur buteur du championnat congolais) dans les rangs du Tout Puissant Mazembe et Aliou Dieng du côté d’Al Ahly, la double confrontation s’annonce électrique entre deux géants du football africain. « Dix ans après leur dernière apparition à ce stade de jeu, les Congolais du Tout Puissant Mazembe, finalistes de la Coupe du Monde des Clubs de la Fifa en 2010, et quintuples champions d’Afrique, font un retour fracassant sur le devant de la scène. Les Corbeaux devront surmonter un obstacle majeur en rencontrant Al Ahly, tenant du titre, à Lubumbashi”, a fait savoir la Caf. Quelle que soit l’issue de cette opposition, un Malien sera forcément qualifié pour la finale

Quant à l’autre affiche des demi-finales, elle s’annonce aussi palpitante : “A Tunis, l’Espérance Sportive poursuit sa quête d’un cinquième titre en recevant samedi Mamelodi Sundowns, vainqueur de l’African Football League (AFL). L’écart entre les quatre clubs étant très mince, toutes les écuries ont leurs chances d’aller jusqu’au bout de ce tournoi cette saison”. A noter que la finale de la Ligue des Champions est prévue le 18 mai pour la rencontre aller et le 25 mai pour le match retour qui va consacrer le vainqueur de cette édition.

Fin de course pour le Stade malien

En Coupe de la confédération, les demi-finalistes sont également connus. Le tenant du titre USMA d’Algérie affronte la RS Berkane du Maroc. Dans l’autre match, Zamalek SC d’Egypte accueille Dreams FC du Ghana. Prévue en double confrontation, la finale aller de la Coupe de la Confédération aura lieu le dimanche 12 mai, le retour est fixé au dimanche 19 mai 2024.

Seul club malien encore en lice, l’aventure s’est arrêtée pour le Stade malien de Bamako à l’étape des quarts de finale. Battus à Bamako au match aller (1-2), les Blancs de Bamako qui n’ont pas pu faire mieux qu’un 1-1 au retour joué à Kumasi ont été éliminés de la compétition. Une élimination qui aura fait couler beaucoup d’encre et de salive à cause du management du club de Sotuba. En effet, après la qualification du club pour les quarts de finale, la direction a démis de ses fonctions l’entraîneur Sékou Seck pour insuffisance de résultats et autres détails sur la façon de jouer de l’équipe. “Le niveau de jeu diminuait. Les joueurs n’étaient plus motivés. On a compris qu’il faut un changement au niveau de l’encadrement. Un nouveau staff pour préparer mentalement les joueurs a été engagé. Il peut compter sur le soutien des supporters à franchir le cap”, avait pourtant justifié Mahamadou Samaké, président du Stade malien.

Un détail qui aura beaucoup pesé sur les chances du club malgré le retour de l’ancien entraîneur Mamoutou Kané “Mourlé” qui n’a pas produit l’effet miracle. En fin de compte, le Stade malien de Bamako a été éliminé avec beaucoup de regret d’une compétition qu’il a remportée en 2009.

Alassane

Programme des rencontres

Demi-finales de la Ligue des champions

Samedi 20 avril (match aller)

13h00 GMT | TP Mazembe vs Al Ahly SC

19h00 GMT | Espérance Sportive Tunis vs Mamelodi Sundowns

Vendredi 26 avril (match retour)

18h00 GMT | Mamelodi Sundowns vs Espérance Sportive Tunis

19h00 GMT – Al Ahly SC – TP Mazembe

Demi-finales Coupe de la Confédération (aller)

Dimanche 21 avril

USMA Alger-RS Berkane, 16 h GMT

Zamalek SC- Dreams FC, 19 h GMT

