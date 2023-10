Compétitions internationales : La Russie autorisée par la Fifa

A l’issue d’une session tenue par visioconférence depuis son siège, le Conseil de la Fifa a pris de nombreuses décisions pour ses compétitions ainsi que ses associations membres. Après l’attribution de la Coupe du monde 2030 à la candidature commune Maroc-Espagne-Portugal, l’instance dirigeante du football mondial a annoncé l’ouverture de candidature pour l’édition 2034. Au cours de la même réunion, la réadmission de la Russie a été approuvée sous certaines conditions. En outre, un secrétaire général par intérim a été nommé à la Fifa après l’annonce du départ de la Sénégalaise Fatma Samoura.

Nouvelle candidature :

Ouverture de la procédure de candidature pour la Coupe du monde de la Fifa 2034. Il a été décidé que, conformément au principe de rotation entre les confédérations, les procédures de candidature pour les éditions 2030 et 2034 devaient se dérouler en parallèle afin de garantir des conditions optimales pour la Coupe du monde. Pour la Coupe du Monde de la Fifa 2034, seules les associations membres de la Fifa affiliées à l’AFC et l’OFC sont invitées à se porter candidates à son organisation. Le ou les pays hôtes seront désignés dans le cadre d’un Congrès de la Fifa distinct.

La réadmission de la Russie :

Levée de la suspension des équipes nationales U-17 de Russie Le 26 septembre 2023, le comité exécutif de l’UEFA a décidé de permettre à nouveau aux équipes représentatives féminine et masculine U-17 de Russie de participer aux compétitions organisées par l’instance européenne. Le Conseil de la Fifa a par conséquent décidé d’en faire de même pour les Coupes du monde U-17 masculine et féminine, pour lesquelles les compétitions de l’UEFA font office de qualification.

La suspension qui pesait sur ces équipes nationales russes est donc désormais levée. Il convient de noter néanmoins que ces équipes seront désignées comme représentant la Fédération Russe de Football et non la Russie. En outre, leur drapeau national ne sera pas affiché et leur hymne national ne sera pas joué. Elles devront par ailleurs porter des couleurs neutres et non leurs tenues et équipements officiels.

Le Conseil de la FIFA a rappelé qu’il condamnait la guerre lancée par la Russie en Ukraine et que les autres dispositions de la décision prise le 28 février 2022 demeuraient en vigueur tant que le conflit continuerait de faire rage.

Création de la Coupe du monde féminine de Futsal de la Fifa :

Le Conseil de la Fifa a confirmé que l’édition inaugurale de la Coupe du monde féminine de Futsal de la Fifa aura lieu en 2025 et rassemblera 16 équipes. La répartition des places sera la suivante : AFC : 3 ; Caf : 2 ; Concacaf : 2 ; CONMEBOL : 3, OFC : 1 ; UEFA : 4 ; pays hôte : 1. Toutes les informations concernant les dates exactes de la compétition et le nom du ou des pays hôtes seront communiquées en temps utile.

Coupe du Monde Féminine U-20 élargie à 24 équipes :

Il a également été confirmé que le format de la Coupe du Monde Féminine U-20 de la Fifa, Colombie 2024, qui se tiendra du 31 août au 22 septembre 2024, sera élargi à 24 équipes (contre 16 précédemment). La répartition des places approuvée est la suivante : AFC : 4 ; Caf : 4 ; Concacaf : 4 ; CONMEBOL : 4, OFC : 2 ; UEFA : 5 ; pays hôte (Colombie) : 1

Enfin, le Conseil de la Fifa a confirmé que la Coupe du monde féminine U-17 de la Fifa, République dominicaine 2024 se déroulerait du 16 octobre au 3 novembre 2024 et la Coupe du monde de Beach Soccer de la Fifa, Seychelles 2025 du 1er au 11 mai 2025.

La Fifa a un nouveau secrétaire général :

Le Conseil de la Fifa a également approuvé la désignation avec effet immédiat de Mattias Grafström, secrétaire général adjoint de la Fifa (football), en tant que secrétaire général de la Fifa par intérim.

