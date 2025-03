Après un mandat de quatre années passées au sein du Conseil de la Fifa, Mamoutou Touré Bavieux a définitivement quitté son poste et se consacre désormais exclusivement à la présidence de la Fédération malienne de football. L’Assemblée générale extraordinaire de la Confédération africaine de football, tenue le mercredi 12 mars, a entériné également la fin de son mandat au sein de la Confédération africaine de football avec l’élection de nouveau membres.

A la suite du départ de Mamoutou Touré Bavieux, la Fifa a tenu à lui adresser un courrier de remerciements dans lequel le secrétaire général de l’instance dirigeante du football mondial, Mattias Grafström, a salué la contribution du président de la Fémafoot au développement du football durant son mandat au sein de son Conseil. « Au nom de la Fifa et à titre personnel, je tiens à vous remercier pour votre soutien et votre engagement permanents pour le développement du football durant votre mandat au sein du Conseil de la Fifa. Dans vos fonctions de membre du principal organe décisionnel de notre organisation et de président de la Fédération malienne de football, vous avez joué un rôle crucial pour améliorer encore davantage le football à tous les niveaux. Votre leadership et vos projets ont été fondamentaux pour promouvoir et faire grandir notre sport, tant dans votre pays qu’à l’échelle continentale et mondiale. Vos efforts et votre travail formidable ont largement contribué aux grandes avancées réalisées sur le terrain comme en dehors. Par conséquent, nous tenons à vous remercier sincèrement pour votre contribution et vos excellents services. L’administration de la Fifa et le Bureau Exécutif resteront à votre entière disposition en cas de besoin », peut-on lire.

Moussa Bangaly

