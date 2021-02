En tournée sur le continent, le président de la Fédération internationale de football association (Fifa), l’Italo-Suisse Gianni Infantino est arrivé le jeudi 25 février dernier à Bamako, pour une visite de travail de 24 heures. Cette visite du patron de l’instance dirigeante du football mondial s’inscrit dans le cadre de la consolidation des fortes relations existantes entre la Fifa et les responsables de la Fédération malienne de football.

Le président de la Fifa et sa délégation ont été accueillis à leur arrivée à l’aéroport international Président Modibo Kéita de Bamako par Mossa AG Attaher, ministre de la Jeunesse et des Sports et Mamoutou Touré, président de la Fédération malienne de football. Ils étaient accompagnés de plusieurs membres du Comité exécutif de la Fédération malienne de football.De l’aéroport, Gianni Infatino et sa délégation se sont rendus à Koulouba pour rendre une visite de courtoisie au président de la Transition, Bah N’Daw. Visite au cours de laquelle les deux personnalités ont échangé sur la promotion du football national et continental.

De Koulouba, la délégation du président de la Fifa s’est rendue au siège de la Fédération malienne de football à Hamdallaye ACI 2000 où les membres de sa délégation se sont entretenus pendant une demi-heure avec les membres du Comité exécutif de la Fédération malienne de football, notamment sur le développement de la coopération entre les deux instances. Dans son intervention, le président de la Fifa a indiqué que c’est un plaisir pour lui d’être au Mali, un grand pays de football et qui a un rôle important dans le développement du football du continent africain. “Aujourd’hui, je suis très heureux d’être ici à Bamako. C’est une première pour moi après mon élection à la tête de la Fifa. Je suis également content d’être là au nom de la Fifa et du football mondial pour passer un message à tous les Maliens. C’est pour dire que la Fifa est à vos côtés pour donner de l’espoir et de la joie au peuple malien. Le Mali est un pays de football et nous devons utiliser cette discipline pour unir, pour rassembler les uns et autres”, a-t-il dit.

Il a également ajouté que plusieurs projets et programmes de développement du football seront débattus lors de cette visite. “Au cours de la visite, nous aurons l’occasion de parler des projets concrets que nous allons mettre en place au Mali. Et je suis sûr que nous allons certainement partir d’ici avec beaucoup d’idées et de programmes sur le football”, a-t-il précisé. Cette visite du président de l’instance dirigeante du football mondial va être clôturée par la pose de la première pierre du nouveau centre technique entièrement financé par la Fifa.

Mahamadou TRAORE

