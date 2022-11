Suite du groupe F ce dimanche après-midi. Après l’exploit du Maroc face à la Belgique (2-0), la Croatie n’avait pas le droit à l’erreur et devait absolument s’imposer pour ne pas être en grande difficulté lors de la dernière journée. De l’autre côté, le Canada ne devait pas perdre non plus, car une défaite signifiait une élimination de cette Coupe du monde 2022, au Qatar. Pour cette rencontre, les Croates se présentaient avec quasiment la même équipe que face au Maroc. Seul Livaja faisait son apparition dans le onze sur le front de l’attaque au côté de Kramaric. Le Canada, lui, se présentait avec le même onze et espérait faire autant souffrir la Croatie que la Belgique.

Très vite, le match basculait. Les Canadiens, après une belle entame, trouvaient rapidement la faille. Il ne fallait que deux minutes à Alphonso Davies pour faire trembler les filets. Le joueur du Bayern Munich, qui avait raté un penalty face à la Belgique, se rattrapait en plaçant un coup de casque imparable. Il en profitait d’ailleurs pour marquer le premier but de l’histoire du Canada en Coupe du monde. Sonné et en grand danger, la Croatie essayait de vite revenir pour ne pas subir le même sort que la Belgique un peu plus tôt dans la journée. Andrej Kramarić pensait égaliser, mais son but était refusé pour une position de hors-jeu. L’attaquant d’Hoffenheim finissait par égaliser quelques minutes plus tard d’une belle frappe croisée (36e). Logique tant la Croatie commençait à dominer outrageusement les débats face à une équipe canadienne qui ne faisait que reculer.

Le Canada trop inexpérimenté et donc éliminé

Dominateurs, les Croates poussaient même pour prendre l’avantage. Luka Modric, très discret face au Maroc, se montrait un peu plus. Tout comme Kovacic qui se baladait dans le dos des milieux canadiens, assez touchés physiquement. Le milieu de Chelsea provoquait d’ailleurs le deuxième but des siens. Après une récupération haute, c’est le nouveau Marko Livaja qui marquait pour son équipe en envoyant une belle frappe le long du poteau du portier canadien Milan Borjan (2-1, 44e). Un but qui éliminait provisoirement le Canada (puisque 0 point) et qui permettait à la Croatie de prendre la deuxième place du groupe avec le même nombre de points que le Maroc (mais une moins bonne différence de buts).

Devant ce scénario, le Canada ne se réveillait pas vraiment. Au contraire. Les hommes de John Herdmann semblaient sans solution, sans idées aussi et avec des joueurs assez transparents à l’image d’un Jonathan David inexistant. C’est la Croatie qui continuait d’attaquer et qui allait marquer pour sceller définitivement sa victoire et ainsi éliminer une équipe du Canada, intéressante, mais trop inexpérimenté. Andrej Kramaric s’offrait un doublé après une belle action collective (3-1, 70e) avant que le Rennais Lovro Majer n’y aille de son but (4-1, 90e). Avec cette victoire, la Croatie prend la tête du groupe F (avec une meilleure attaque). Le Canada est éliminé, mais pourra sauver l’honneur lors du dernier match face aux Lions de l’Atlas qui ne devront pas perdre pour se qualifier. La Croatie jouera sa qualification face à la Belgique dans un match qui s’annonce passionnant.