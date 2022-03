C’est la dernière ligne droite dans la course à la qualification à la Coupe du monde, Qatar 2022. Ce vendredi au stade du 26 Mars, les Aigles seront face aux Aigles de Carthage, au compte de la manche aller des barrages du Mondial (le deuxième acte se disputera le 29 mars à Tunis). Pour cette double confrontation avec la Tunisie, le sélectionneur national Mohamed Magassouba a convoqué 28 joueurs, dont les noms ont été dévoilés, samedi lors de la traditionnelle conférence de presse d’avant-match. Première remarque, le sélectionneur national a ratissé large, en faisant appel à plusieurs anciens et en intégrant quatre nouveaux éléments.Parmi les anciens, figure notamment l’attaquant Abdoulaye Diaby qui a porté le brassard de capitaine de la sélection nationale pendant plusieurs années et qui avait disparu des écrans radars depuis les éliminatoires de la CAN, Cameroun 2021. Diaby, comme l’appellent familièrement les supporters, évolue actuellement à Al-Jazira aux émirats arabes unis et affiche un bilan de 7 buts en 17 matches de championnat.Abdoulaye Doucouré, lui, fait partie des nouvelles têtes du groupe des Aigles. Courtisé pendant plusieurs années par notre pays, le milieu de terrain d’Everton (Angleterre) avait, jusque-là décliné la sélection au profit de la France où il a joué avec les sélections de catégories d’âge.Il était cité parmi les jeunes joueurs qui frappaient aux portes des Bleus (surnom de l’équipe de France, ndlr), mais au fil des ans et avec la rude concurrence qui règne dans le secteur médian de la France, les chances d’Abdoulaye Doucouré de se faire une place au soleil, sont devenues quasi nulles. À 29 ans, le Franco-Malien a donc décidé de tourner définitivement la page de l’équipe de France et d’enfiler le maillot du pays d’origine de ses parents. «Très fier et honoré de pouvoir représenter les Aigles du Mali. Allons chercher cette qualification tous ensemble», a réagi le natif de Meulan-en-Yvelines sur son compte Twitter, après l’annonce de sa sélection par Magassouba. La déclaration d’Abdoulaye Doucouré est accompagnée de la liste des joueurs convoqués pour la double confrontation avec la Tunisie.L’arrière droit de Francfort (Allemagne), Almany Touré honore lui aussi sa première sélection avec les Aigles. Né à Bamako, le frère-cadet de Bassala et feu Binké rêvait également de porter le maillot de l’équipe de France après avoir obtenu la nationalité française en 2018 et joué avec les Espoirs français. À 25 ans, il rejoint l’équipe nationale où il sera en concurrence directe avec l’actuel capitaine, Hamari Traoré. «Honoré de pouvoir porter ce maillot et de rejoindre le rang des Aigles. J’espère que nous rendrons fier le peuple malien lors de ces deux matches des barrages pour la Coupe du monde, Qatar 2022», a écrit sur Twitter Almamy Touré. Néné Dorgelès, lui est âgé de seulement 19 ans. Il évolue au SV Ried (Autriche) et peut jouer milieu offensif, ailier gauche et attaquant. Néné Dorgelès a débuté la saison à Liefering (deuxième équipe de RB Salzbourg évoluant en D2 autrichienne) où il a inscrit 8 buts en 16 matches de championnat, avant d’être prêté par Salzbourg à SV Ried en première division. Avec son nouveau club, il a marqué deux buts en cinq matches.La surprise de cette liste se nomme bien Saliou Guindo, auteur de 12 buts en 23 matches de championnat d’Albanie cette saison. L’ancien avant-centre des Aiglons porte les couleurs du KF Laçi, il a disparu pendant plusieurs années avant de faire surface en Albanie. Le joueur de 25 ans va retrouver ses anciens coéquipiers de la génération des U20 qui a été troisième du Mondial en 2015 en Nouvelle-Zélande. Amadou Danté fait également partie des joueurs retenus par le technicien Magassouba.L’arrière gauche de Strum Graz (Autriche), champion d’Afrique U20 en 2019 n’a pas pu honorer sa première convocation en novembre dernier pour les deux dernières journées des éliminatoires de la Coupe du monde, contre le Rwanda et l’Ouganda, pour cause de Covid-19.Le milieu de terrain lensois Cheick Doucouré, qui avait décliné la sélection lors de deux dernières journées des éliminatoires de la Coupe du monde (phase de poules) et qui était absent lors de la CAN, fait son retour en sélection, tout comme l’arrière droit de Dijon (deuxième division française), Cheick Traoré et l’attaquant de Niort (deuxième division française), Ibrahim Sissoko. Le Dijonnais a joué lors du match amical en Afrique du Sud (défaite des Aigles 2-1, 13 octobre 2019) alors que le Niortais a été convoqué lors de deux premières journées des éliminatoires de la CAN, Cameroun 2021. Ibrahim Sissoko a inscrit 9 buts en 20 matches cette saison dont un doublé réalisé lors de la victoire des Chamois niortais, samedi dernier face à Quevilly-Rouen (2-0), au compte de la 30è journée du championnat.Pour cette double confrontation avec la Tunisie, Mohamed Magassouba devra se passer de services de quatre joueurs tous blessés : Falaye Sacko (Saint-étienne), El Bilal Touré (Reims) et Adama «Noss» Traoré (Hatayspor), Rominigue Kouamé N’Guessan (Troyes). Les autres cadres sont tous présents : le capitaine Hamari Traoré (Rennes, mais suspendu pour le match aller pour cumul de cartons), les défenseurs Massadio Haïdara (Lens, France), Boubacar Kouyaté «Kiki» (Metz, France), Senou Coulibaly (Dijon, France), les milieux de terrain Aliou Dieng (Al Ahly, égypte), Diadié Samassékou (Hoffenheim, Allemagne), Yves Bissouma (Brighton, Angleterre), les attaquants Ibrahima Koné (FC Lorient, France), Adama Traoré «Malouda» (Shérif Tiraspol, Moldavie).«Nous connaissons déjà l’adversaire et ce dernier nous connaît également. Nous voulons aller à la Coupe du monde pour la première fois de notre histoire. Si nous voulons réaliser cet objectif, nous devons redoubler d’ardeur plus que ceux qui sont partis au moins une fois. C’est à ce seul prix que nous allons gagner pour aller à la Coupe du monde», a martelé Mohamed Magassouba lors de sa conférence de presse. «Il faut que nous sortions de notre zone de confort pour hisser notre football à un niveau plus haut que celui de l’adversaire», a ajouté le sélectionneur national.Le regroupement des Aigles a débuté ce matin à Kabala. Après le match aller, la sélection nationale quittera Bamako le 26 mars pour la Tunisie où se déroulera la dernière bataille pour aller au Qatar.

LES 28 AIGLES

Gardiens de but : Ibrahim Bosso Mounkoro (TP Mazembe, RD Congo), Ismaël Diawara (Malmo, Suède), Djigui Diarra (Young Africans, Tanzanie). Défenseurs : Senou Coulibaly (Dijon, France), Moussa Sissako (Standard Liège, Belgique), Mamadou Fofana (Amiens, France), Cheick Traoré (Dijon, France), Hamari Traoré (Rennes, France), Massadio Haïdara (Lens, France), Amadou Danté (Strum Graz, Autriche), Boubacar Kiki Kouyaté (Metz, France), Almamy Touré (Francfort, Allemagne). Milieux de terrain : Yves Bissouma (Brighton, Angleterre), Abdoulaye Doucouré (Everton, Angleterre), Amadou Haïdara (RB Leipzig, Allemagne), Diadié Samassékou (Hoffenheim, Allemagne), Lassana Coulibaly (Salernitana, Italie), Cheick Doucouré (Lens, France), Mohamed Camara (RB Salzbourg, Autriche), Aliou Dieng (Al Ahly, égypte). Attaquants : Moussa Djénépo (Southampton, Angleterre), Ibrahima Koné (FC Lorient, France), Abdoulaye Diaby (Al Jazira, émirats arabes unis), Néné Dorgelès (SV Ried, Autriche), Adama Traoré «Malouda» (Shérif Tiraspol, Moldavie), Saliou Guindo (KF Laçi, Albanie), Ibrahim Sissoko (Niort, France). Sélectionneur : Mohamed Magassouba.