A 24h du match contre les Comores, le technicien belge se dit satisfait des conditions de préparation de l’équipe au Maroc mais aussi et surtout de l’état d’esprit de ses joueurs

C’est avec 15 joueurs sur 25 sélectionnés que le sélectionneur national, Tom Saintfiet a effectué sa première séance d’entraînement lundi soir sur le terrain d’entraînement de la Renaissance sportive de Berkane. Cette première séance d’entraînement était basée sur les passes et la technique de possession de ballon. Il n’y a pas eu d’exercice physique intense. La durée de l’entraînement n’a pas dépassé une heure d’horloge. Selon le sélectionneur national Tom Saintfiet, il est conseillé d’alléger la première séance d’entraînement car «les joueurs viennent étant très fatigués».

«En plus, généralement ce n’est pas facile d’avoir beaucoup de joueurs lors de la première séance d’entraînement. Dieu merci, on a pu la faire avec 15 joueurs. Les autres joueurs sont attendus ce soir (lundi soir ndlr) et demain mardi (hier, ndlr). Cette première séance s’est bien passée, l’état de la pelouse était impeccable, le climat est agréable, il n’y a pas eu de blessure, c’est une grande satisfaction», a expliqué le technicien belge.

Et de poursuivre : «La première séance d’entraînement est toujours relaxe, le niveau est bon, on a vu ça dans les passes et dans le jeu de possession de ballon, ce sont des grands joueurs avec beaucoup des qualités et ils sont très motivés à faire des exercices. Ils sont fatigués avec le mois de Ramadan, le voyage et la plupart ont joué pendant le week-end dernier. Malgré tout ça, ils sont en train de donner le maximum d’eux-mêmes, c’est un plaisir de voir ces jeunes», a apprécié le sélectionneur, Tom Saintfiet.

«On a fait une heure d’échauffement et possession de balle, on veut éviter les blessures. On n’a pas travaillé physiquement parce qu’on doit tenir compte des fatigues du voyage et des matches qu’ils ont joué le week-end passé. Demain (hier), nous allons travailler sur les tactiques parce que le groupe sera au complet et après on verra ce qu’on peut faire pour le match», a expliqué le sélectionneur des Aigles. Selon lui, pour bien préparer un match, le travail ne se limite pas sur le terrain d’entraînement, il y a d’autrres choses qui doivent être faites en amont.

Les Aigles occupent la 4è place du groupe I “J’ai commencé à travailler sur ces deux matches depuis longtemps avec tous les membres du staff puisque c’est un travail d’équipe. Quand j’étais en Belgique, j’ai fait un travail avec mon analyste vidéo pour analyser l’adversaire, c’est important d’avoir une idée sur l’équipe qu’on doit affronter”.

Et le technicien belge de continuer : “on doit connaître les joueurs adverses, leur manière de jouer, leurs points forts et faibles. Avec mon staff, On a travaillé sur tout ça et sur les stratégies qu’on doit mettre en place».

Lundi soir sept ont rejoint le groupe. Il s’agit des défenseurs Issiar Dramé (Estrella Amadora, Portugal) et Salim Diakité (Palerme, Italie), des milieux de terrain Kamory Doumbia (Stade de Brest, France), Ibrahima Sissoko (Bochum, Allemagne) et Mamadou Sangaré (Rapid de Vienne, Autriche), des attaquants Nene Dorgelès (RB Salzburg, Autriche) et El Bilal Touré (Stuttgart, Allemagne). Le défenseur Amadou Danté (Arouca FC, Portugal) et le milieu de terrain et capitaine des Aigles, Yves Bissouma (Tottenham, Angleterre) sont arrivés hier alors que l’avant-centre Mustapha Sangaré (Levski Sofia, Bulgarie) est attendu ce jeudi.

Envoyé spécial

Boubacar THIERO

