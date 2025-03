Les Aigles ratent l’opération six points. Aprés avoir étrillé les Comores (3-0), jeudi dernier, le capitaine Yves Bissouma et ses partenaires ambitionnaient d’enchainer hier face a la Centrafrique, mais c’est raté.

Les joueurs de Tom Sainfiet n’ont pu faire mieux qu’un match nul 0-0 contre les Centrafricains, au stade au stade Larbi Zaouli de Casablanca, au compte de la 6è journée des éliminatoires de la Coupe du monde 2026. Le Mali engrange ainsi 4 points sur 6 possibles lors de cette fenêtre de la Fédération internationale de football (FIFA). En attendant la dernière rencontre du groupe, le Mali se hisse provisoirement à la troisième place avec 9 points, derrière le Ghana (15 points) et Madagascar (10 points). Les Comores, qui occupent la 4è place avec 9 points, affronteront aujourd’hui le Tchad, au stade municipal de Berkane. La Centrafrique (5è avec 5 points) et le Tchad (6è, 0 point) sont les deux derniers de la poule.

Pour revenir à cette rencontre contre la Centrafrique, Tom Saintfiet a effectué deux changements dans l’effectif qui a affronté les Comores, jeudi dernier. Au milieu de terrain, Lassana Coulibaly a été aligné à la place de Mohamed Camara, sorti sur blessure contre les Comores et Cheick Oumar Konaté a pris la place de Salim Diakité sur le côté droit de la défense. Le match s’est joué en deux temps pour l’équipe du technicien belge. La première période a été équilibrée alors que la seconde a été outrageusement dominée par les Aigles. Malgré le match nul, Tom Saintfiet s’est dit content de la prestation de ses joueurs qui, soulignera-t-il, “ont tout donné pour gagner”

«Je n’ai pas encore vu les statistiques, mais on s’est crée beaucoup d’occasions, on a fait beaucoup de centres et il y a eu plusieurs actions dans la surface adverse. C’est vraiment dommage qu’on n’ait pas réussi à marquer», a déclaré le technicien belge après la rencontre. «La Centrafrique a joué collectif, très défensif. Je suis fier de mon équipe, je suis content des mes joueurs, mais pas du résultat. On a dit qu’on veut gagner chaque match et on n’a pas gagné ce match. On a été la meilleure équipe sur le terrain”, a insisté le sélectionneur national, avant de conclure : “On a forcé, tous les joueurs étaient engagés, on a fait des bonnes actions mais on n’a pas marqué. Ce n’est pas le match qu’on voulait. La Centrafrique a joué avec 5 défenseurs et trois milieux récupérateurs, en bloc compact.”.

à l’instar de son entraîneur, le milieu de terrain Lassana Coulibaly a également exprimé sa déception et déclaré que le Mali méritait mieux sur l’ensemble de sa prestation . «On est déçu par rapport au résultat. On a bien joué et on a tout donné, mais ça n’a pas suffi. La chance n’était pas de notre côté aujourd’hui. Un match nul c’est mieux qu’une défaite”, a dit l’international malien. “On est concentré et conscient de la situation. Il y a d’autres matches à venir, on ne va pas baisser les bras, on va se battre jusqu’au bout. On est toujours optimiste pour la qualification à la Coupe du monde et on ne va rien lâcher”, a terminé Lassana Coulibaly.

Lors de la prochaine fenêtre FIFA, prévue en septembre, le Mali affrontera les Comores à domicile avant d’aller défier le Ghana. Et lors des deux dernières journées, les Aigles se déplaceront au Tchad, avant de terminer leur campagne à domicile contre Madagascar.

Pour rappel, seuls les premiers des neuf groupes se qualifieront directement pour le Mondial 2026 qui sera co-organisé par les Etats-Unis, le Canada et le Mexique.

Lundi 24 mars au stade au stade Larbi Zaouli de Casablanca

Centrafrique-Mali : 0-0

Mauvais arbitrage du Malawite Godfrey Phillip Nkhakananga, assisté de ses compatriotes Pondamali Tembo et Clemence Kanduku.

Centrafrique : Geoffrey Lembet, Cédric Yambéré, Sadock Stéphane Ndobé, Kenny Kima Beyissa (Wesley Yohan Ngakoutou-Yapende, 76è min), Peter Abraham Sandy Guinari, Léonce Roméo Namgbema (Moustapha Djimet, 90è min +4), Chérubin Merius Basse-Zokana, Geoffrey Kondogbia (cap), Gabriel Oualengbe (Bertillo Arnold Yangana-Ba-Komi, 70è min), Louis Mafuta (Donald Ulrich Benamna, 90è min +4), Goduine Koyalipou (Noah Kévin Ato-Zandanga, 90è min 4).

Sélectionneur : Éloge Ethisse Enza-Yamissi.

Mali : Djigui Diarra, Abdoulaye Diaby, Sikou Niakaté, Cheick Oumar Konaté (Mamadou Camara, 87è min), Moussa Diarra (Amadou Danté, 67è min), Aliou Dieng, Lassana Coulibaly (Mamadou Sangaré, 80è min), Kamory Doumbia, Yves Bissouma (cap), Nene Dorgelès (Mustapha Sangaré, 67è min), El Bilal Touré (Youssouf Niakaté, 87è min).

Sélectionneur : Tom Saintfiet

Envoyé spécial

Boubacar THIERO

