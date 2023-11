Coupe du Monde 2026 : Des Aigles intéressants “en efficacité”

Pour son entrée en lice aux éliminatoires de la Coupe du monde seniors de football 2026, le Mali a largement disposé du Tchad sur le score de 3 buts à 1. Un score prolifique qui a rendu le sélectionneur prolixe affirmant que les Aigles commencent à être intéressants en efficacité.

Pour sa première sortie dans le tournoi qualificatif du Mondial United 26, le Mali a assuré d’entrée face au Tchad. Dans un Stade du 26-Mars acquis à leur cause, les Aigles se sont livrés à un festival offensif face aux visiteurs qui n’étaient, pourtant, pas loin d’un hold-up.

En effet, alors que l’équipe malienne maîtrisait son sujet jusqu’à la pause avec une avance d’un but à la suite de l’ouverture du score par Kamory Doumbia (45’), les Tchadiens ont pris au dépourvu les hommes d’Eric Sékou Chelle peu après la reprise.

Fouettés dans leur orgueil, les Aigles vont alors sonner la révolte à la suite des changements payants opérés pour finalement renverser les Sao tchadiens après deux buts supplémentaires de Youssouf Niakaté (77’) et Ibrahim Sissoko (81’).

En conférence de presse d’après-match, le sélectionneur du Mali a noté du positif dans la prestation de son équipe. “C’était un match de Coupe du monde. Ces genres de match ne sont pas faciles car toutes les équipes ont envie de participer à la phase finale. Je suis content. Mes joueurs ont été solides. Tout n’est pas parfait. Marquer 3 buts à la maison c’est bien surtout statistiquement. Le but encaissé a le mérite de faire réfléchir l’équipe pour être efficace et répondre présent dans la difficulté. Le mot d’ordre va être de rester concentrés à chaque match. Je pense que ma défense est assez solide et que l’attaque est en train de progresser et le milieu de terrain est très bon. Ce n’est pas facile de marquer 3 buts à chaque match. La vérité est qu’on commence à être très intéressants dans l’efficacité malgré tout”, a laissé entendre Eric Sékou Chelle.

Après cette sortie inaugurale, le Mali défiait la République Centrafricaine hier lundi au Stade du 26-Mars pour le compte de la 2e journée. A l’instar du Mali, ses autres adversaires du groupe (I) effectuaient leur entrée en lice le vendredi passé. En plus des Aigles, deux autres équipes recevant ont gagné. Il s’agit du Ghana et des Comores.

A titre de rappel, la prochaine édition de la Coupe du monde séniors de football, coorganisée par les Etats-Unis d’Amérique, le Canada et le Mexique, se tiendra en 2026. A plus de 3 ans de cette date, les éliminatoires vont ainsi se jouer. Avec 48 places à pourvoir (une première dans l’histoire du Mondial), l’Afrique a droit à 9 places contrairement à 5 lors des précédentes éditions à 32 pays. En bonus, une équipe supplémentaire africaine pourrait se qualifier par l’intermédiaire des barrages à disputer avec un pays d’un autre continent.

En Afrique, les 54 pays ont été répartis en neuf groupes chacun composé de six équipes. Les neuf groupes joueront dans un format aller-retour. Chaque équipe affrontera les autres deux fois et chaque vainqueur de groupe (1er) se qualifie automatiquement pour la Coupe du Monde de la Fifa 2026. Les quatre meilleurs deuxièmes de groupe participeront ensuite à une phase de barrages pour déterminer la sélection qui représentera la Caf lors du Tournoi de barrages. Ce Tournoi de barrages, a expliqué la Fifa, comptera une équipe de chacune des six confédérations de la Fifa, à l’exception de l’UEFA, ainsi qu’une équipe supplémentaire issue de la Confédération hôte (Concacaf).

Placé dans le groupe I, le Mali a entamé ses matchs éliminatoires face au Tchad, le vendredi, avant d’enchaîner contre la République centrafricaine hier lundi.

Par ailleurs, la Fifa et la Caf ont confirmé que la Fédération de football de l’Érythrée s’est retirée des éliminatoires. “Suite au retrait de l’Érythrée, le groupe E des éliminatoires de la CAF sera disputé par les cinq équipes restantes à savoir le Maroc, la Zambie, le Congo, la Tanzanie et le Niger. Tous les matches de l’Érythrée sont désormais annulés. Le reste du calendrier des matches du groupe E reste inchangé”, peut-on lire dans un communiqué de presse.

Résultats première journée (Groupe I)

Mali-Tchad : 3-1

Ghana-Madagascar : 1-0

Comores-République centrafricaine : 4-2

Programme 2e journée (Groupe I)

Lundi 21 novembre

Mali-République centrafricaine

Tchad-Madagascar

Mardi 21 novembre

Comores-Ghana

RESULTATS DE LA PREMIERE JOURNEE (TOUS LES GROUPES)

Première journée

Mercredi 15 novembre

Guinée équatoriale 1-0 Namibie (Groupe H)

Rwanda 0-0 Zimbabwe (Groupe C)

RD Congo 2-0 Mauritanie (Groupe C)

Éthiopie 0-0 Sierra Leone (Groupe A)

Jeudi 16 novembre

Botswana 2-3 Mozambique (Groupe G)

Burundi 3-2 Gambie (Groupe F)

Gabon 2-1 Kenya (Groupe F)

Nigeria 1-1 Lesotho (Groupe C)

Algérie 3-1 Somalie (Groupe G)

Cap-Vert 0-0 Angola (Groupe D)

Egypte 6-0 Djibouti (Groupe A)

Soudan 1-1 Togo (Groupe B)

Vendredi 17 novembre

Guinée 2-1 Ouganda (Groupe G)

Eswatini 0-1 Libye (Groupe D)

Libéria 0-1 Malawi (Groupe H)

Ghana 1-0 Madagascar (Groupe I)

Comores 4-2 République centrafricaine (Groupe I)

Zambie 4-2 Congo (Groupe E)

Côte d’Ivoire 9-0 Seychelles (Groupe F)

Mali 3-1 Tchad (Groupe I)

Tunisie 4-0 Sao Tomé et Principe (Groupe H)

Cameroun 3-0 Maurice (Groupe D)

Burkina Faso 1-1 Guinée Bissau (Groupe A)

Samedi 18 novembre

Afrique du Sud 2-1 Bénin (Groupe C)

Niger 0-1 Tanzanie (Groupe E)

Sénégal 4-0 Soudan du Sud (Groupe B)

