Ça ne sera pas le Mali, mais plutôt le Nigeria qui portera le drapeau de l’Afrique à la Coupe du monde féminine de Basketball 2022 à Sydney. Les deux pays s’affrontaient hier pour le dernier billet disponible dans le groupe B à Belgrade. Battu par la France (66-77) et la Chine (64-84), le Mali devait battre le Nigeria par 7 points d’écart pour se qualifier. Malheureusement, les Aigles Dames se sont encore inclinées 69-73 devant les Nigérianes, leurs rivales du continent. Les Maliennes avaient pourtant bien débuté la rencontre, en remportant le premier quart temps (22-20). Les Aigles ont lâché prise au deuxième quart temps et n’ont inscrit que 13 points contre 22 pour les Nigérianes. Score à la mi-temps : 42-35 pour le Nigeria. Le Mali affichait manifestement des difficultés avec une maladresse criante des joueuses sous le cerceau. Conséquence : en 10 minutes du troisième quart temps, elles n’inscrivent que 9 points contre 22 pour l’équipe adverse. C’est au quatrième et dernier quart temps que les Maliennes vont se réveiller. Avec 20 points de retard, Sika Koné et ses partenaires mettent la pression mais ne parviennent pas à renverser la vapeur malgré leurs 25 points inscrits lors du quatrième quart temps. Le Nigeria a réussi à s’accrocher et à sceller des apparitions consécutives à la Coupe du monde féminine.

Ousmane CAMARA

