Sans surprise, les Etats-Unis d’Amérique ont remporté l’édition 2024 de la Coupe du monde des moins de 17 ans Filles de basket-ball. En finale jouée face au Canada, les championnes en titre n’ont pas eu de peine à s’imposer (84-64) avec un écart de 20 points pour rafler un 6e trophée mondial en 7 éditions de la compétition.

Les jeunes américaines continuent d’accentuer leur suprématie dans la compétition juvénile des moins de 17 ans. Lancée en 2010, cette Coupe du monde U17 Filles est devenue leur chasse gardée avec un 6e titre remporté en 7 éditions du tournoi. Après l’Espagne lors de l’édition précédente (84-62), c’était au tour du voisin canadien de subir la foudre américaine cette année avec toujours la même dose de plus de 80 points marqués dans la finale.

En finale du dimanche 21 juillet, alors que la rencontre a été plutôt disputée pendant longtemps, les USA ont signé un partiel de 14-2 au début de l’ultime quart-temps pour s’envoler définitivement vers la victoire, a noté la Fiba : “L’ailière star des USA Jerzy Robinson a une nouvelle fois brillé en cumulant 25 points et 7 rebonds, tandis que sa coéquipière McKenna Woliczko a fait le travail dans la raquette avec 19 points et 9 rebonds. Les USA ont donc gagné toutes les éditions de la compétition mise à part celle de 2016, remportée par l’Australie, avec le titre mondial en 2010, 2012, 2014, 2018, 2022 et 2024“.

Finaliste il y a deux ans, l’Espagne est restée néanmoins sur le podium cette année à défaut du trophée en s’imposant face à la France (47-39) en match de classement pour la 3e place. “Ines Garcia Monje a montré la voie à suivre avec 15 points, 10 rebonds et 7 interceptions. Elle a été bien aidée par Leyre Urdiain, autrice de 14 points et 9 rebonds“, a relaté l’instance dirigeante du basketball mondial.

Récompenses individuelles :

Etincelante avec son pays, Jerzy Robinson a été élue MVP du tournoi. C’est-à-dire meilleure joueuse. “ L’Américaine a une nouvelle fois brillé tout au long du tournoi et elle a logiquement été élue MVP. Pièce maîtresse du sans-faute des USA conclu par un succès (84-64) contre le Canada, la meneuse a encore renforcé sa réputation. Autrice de 25 points en finale, Robinson a fini le tournoi avec des moyennes de 20.9 points et 6.9 rebonds par match. Elle a été rejointe dans le “All-Star Five” par sa coéquipière McKenna Woliczko, elle aussi excellente en finale et qui a égalé le record de rebonds des USA en demi-finales. Elle a affiché des moyennes de 12.4 points et 9.6 rebonds sur l’ensemble du tournoi », a ainsi dévoilé la Fiba la composition du 5 Majeur du tournoi à savoir l’équipe type qui comprend également d’autres joueuses d’autres pays que les USA.

“Même si Agot Makeer n’a pas réussi à se parer d’or, elle a permis au Canada d’obtenir son meilleur résultat dans la compétition, méritant ainsi largement sa place dans le cinq idéal. La meneuse a bouclé l’événement avec des moyennes de 17.7 points, 7.0 rebonds, 4.0 interceptions et 2.3 passes décisives par match. Les attentes étaient grandes autour de Sara Okeke à son arrivée au Mexique et elle n’a pas déçu. L’intérieure a été solide pour aider l’Espagne à monter sur la troisième marche du podium, avec des moyennes de 13.1 points, 7.3 rebonds et 2.0 contres. La Française Ainhoa Risacher vient compléter le “All-Star Five”. Privée de médaille, elle a toutefois été récompensée pour ses efforts (9.6 points, 5.6 rebonds et 2.3 passes décisives par match)“.

Alassane Cissouma

XXXXXX

COUPE DU MONDE U17 FILLES DE BASKET

Le Mali, 13e sur 16

Sacrées 8 fois championnes d’Afrique, les jeunes basketteuses de moins de 17 ans du Mali ne connaissent pas le même triomphe sur la scène mondiale. Au dernier Mondial dont la finale s’est jouée le week-end passé au Mexique, les nôtres n’ont pas pu faire mieux qu’une 13e place sur 16 malgré leur titre de championnes continentales. Pis, les Egyptiennes ont pris leur revanche de la finale perdue de l’Afrobasket 2023 face à leurs bourreaux.

C’est auréolée de son titre de championne d’Afrique U16 décroché en 2023 en Angola que l’équipe nationale de basket-ball du Mali représentait l’Afrique au tournoi mondial au Mexique. Intraitables en Afrique avec 8 titres continentaux en autant d’éditions, les joueuses maliennes n’ont pas connu une moisson fructueuse en Amérique du Sud.

Auteur de 7 matchs joués dont des rencontres de classement après son élimination dès les 8es de finale, le Mali n’a enregistré que 3 victoires contre 4 défaites. Des victoires qui ne sont pas venues au bon moment car battu en 8es de finale par le Japon après avoir fini 3e de son groupe avant de sonner la révolte face à l’Argentine et le Porto Rico lors des rencontres de 13-16es places et 13-14es places alors que l’équipe était déjà hors course pour le trophée depuis la défaite face au Japon.

Seconde équipe représentant l’Afrique en tant vice-championne d’Afrique, l’Egypte a terminé le tournoi mondial à 11e place. Revanchardes, les Egyptiennes qui ont perdu la finale de l’Afrobasket d’un petit point (57-56) contre leurs homologues maliennes ont pris leur revanche dans ce Mondial en s’imposant par 3 points d’écart (52-55) pour le compte du match pour les 9-16e places.

A C.

Résultats du Mali

Phases de groupes :

Mexique-Mali : 61-62

Mali-Italie : 51-85

Mali-Nouvelle Zélande : 47-84

8es de finale

Japon-Mali : 100-60

Match 9-16es places

Mali-Egypte : 52-55

Match 13-16es places

Mali-Argentine : 78-67

Match 13-14es places

Porto Rico-Mali: 54-65

Classement final de la Coupe du monde féminine U17 FIBA 2024 :

USA Canada Espagne France Australie Japon Italie Finlande Croatie Taipei chinois Égypte Nouvelle-Zélande Mali Porto Rico Mexique Argentine

Commentaires via Facebook :