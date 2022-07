La première journée de la Coupe ORTM édition 2022s’est disputée ce week-end au Stade Mamadou Konaté. La Commune VI fait une entrée fracassante dans la compétition en s’imposant 3-0 sur la Commune I.

Après la première journée de la Coupe ORTM édition 2022, disputée dans la poule A, le week -end écoulé, celle de la poule B, a démarré ce week-end au Stade Mamadou Konaté. La première journée ayant opposé ce samedi 23 juillet la Commune VI et la Commune I, a tourné à l’avantage de la Commune VI qui se fait remarquer par une entrée fracassante en s’imposant 3-0 sur son adversaire du jour. La première journée a pris fin ce dimanche 24 juillet par victoire 2 – 1 de la Commune III, sur Bougouni.

La deuxième journée dans cette poule B est prévue les 6 et 7 août et mettra aux prises la Commune I et la Commune III, puis Bougouni et la Commune VI. Auparavant les 30 et 31 juillet dans la poule A, la deuxième journée mettra aux prises Kati et la Commune II, puis la Commune V et la Commune IV.

Résultats de la première journée dans la poule B

Commune VI / Commune I, 3 -0

Commune III / Bougouni 2 -1

Classement de la première journée dans la poule B

1er Commune VI, 3 points + 3

2ème Commune III, 3 points +1

3ème Bougouni 0, point -1

4ème Commune I, 0 point -3.

Almihidi Touré

