Coupe ORTM : L’ORTM rallume la flamme

Après une longue période creuse de 30 ans environ, la coupe ORTM de football reprend avec l’édition 2021 dont le coup d’envoi sera donné ce samedi 15 août au Stade Mamadou Konaté de Bamako. Pour rallumer la flamme longtemps éteinte, ce sont les 6 Communes du District de Bamako qui vont donner le ton de la reprise d’une compétition que les organisateurs veulent pérenniser et l’étendre sur toute l’étendue du pays. Le ministre de la Communication et celui de la Jeunesse et des Sports sont les parrains.

C’est au cours d’une conférence de presse animée dans la cantine de l’ORTM le mercredi 11 août que le directeur général de la télévision nationale a annoncé la nouvelle. Aux dires d’Alassane Baba Diombélé, l’ORTM vise, à travers cette compétition de football, à rassembler les jeunes autour d’une « occupation utile » en cette période des grandes vacances où nombreux sont les jeunes désœuvrés. Une façon pour ce réseau de médias étatique de dévier les jeunes du mauvais chemin tel que la délinquance ou le banditisme, et de raffermir les liens de cohésion entre eux. De plus, l’ORTM entend permettre aux joueurs qui vont participer à la compétition de faire découvrir leur talent de footballeur dans l’optique de pouvoir mener un jour une carrière professionnelle qui sera bénéfique pour les sélections nationales. Une belle opportunité pour les joueurs de 3e division malienne qui ne bénéficient d’aucune visibilité, contrairement à ceux de la Ligue 1 et de Ligue 2, pour se faire découvrir.

Pour ce retour de la compétition, les 6 Communes de Bamako ont été retenues et réparties en deux poules de 3 équipes qui vont s’affronter en aller simple. A l’issue de la phase de poules, les 1ers et 2es vont s’affronter en demi-finales croisées pour dégager les finalistes. Alors que la finale est prévue pour le samedi 25 septembre, le match pour la 3e place se jouera la veille.

Aussi, a indiqué le directeur général Alassane Baba Diombélé, tous les matches de poules ainsi que les demi-finales seront retransmis en direct sur la 2e chaine étatique, ORTM2.

Quant à la finale et le match pour la 3e place, il a ajouté que tout le nécessaire sera fait pour qu’ils soient retransmis sur l’ORTM1 et l’ensemble du réseau ORTM dont la Radio Mali et la Chaine 2.

En reprenant la coupe ORTM, les organisateurs disent ne ménager aucun effort pour faire revivre les fortes émotions que la très lointaine édition avait suscitées auprès de la population.

C’est pourquoi l’ensemble des mairies des 6 Communes étaient représentées en plus de la Ligue de football de Bamako qui est également impliquée dans l’organisation de la compétition.

Pour le bon déroulement de la compétition, d’importants lots d’équipements (pour joueur, arbitre …), offerts par Yacouba Tomini Diakité (un Malien résidant à Abidjan) ont été remis aux 6 équipes participantes ainsi qu’à la Ligue de Bamako.

Alassane CISSOUMA

