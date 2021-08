Coupe Ortm : Un tremplin pour les sélections nationales

L’Office de radiodiffusion et télévision du Mali (Ortm) a procédé ce mercredi, dans sa cantine, au lancement de son tournoi de football. L’objectif visé est de récréer en cette période des vacances les jeunes des six communes du district de Bamako.

En vue de récréer les jeunes des six communes du district de Bamako pendant les vacances, l’Ortm a procédé, ce mercredi 11 août, au lancement de sa Coupe. La cérémonie s’est déroulée en présence du Directeur général de l’Ortm, Hassane Baba Diombélé, du président de la Ligue de football du district de Bamako, Issa Sidibé, et Ichaka Souleymane Diakité, représentant du donateur. Co -parrainé par le ministre de la Communication, de l’Economie numérique et de la Modernisation de l’Administration, Me Harouna Mamadou Toureh, et le ministre de la Jeunesse et des Sports, Chargé de l’Instruction civique et de la Construction citoyenne, Mossa Ag Attaher, le tournoi se tiendra du 14 août au 25 septembre et regroupera les jeunes des moins de 18 ans des six communes du district de Bamako. Visiblement heureux de procéder au lancement de la Coupe Ortm, le Directeur général Hassane Baba Diombélé a exprimé sa joie. « Pendant les périodes de vacances, on constate que les jeunes sont très souvent en train de prendre du thé… On s’est dit qu’il était important de les occuper utilement en organisant cette compétition », a-t-il précisé, avant d’ajouter : « C’est à travers ces genres de tournoi que des joueurs comme Seydou Keïta et Mamadou Diarra Djila ont été découverts par le grand public. On souhaite qu’il y ait de nouveaux talents pour le football malien à la fin de cette compétition », a-t-il conclu. Selon Hassane Baba Diombélé « Eric », l’Ortm envisage d’étendre le tournoi aux jeunes des différentes régions du Mali dans les années à venir.

Le représentant du donateur Ichaka Souleymane Diakité, a pour sa part procédé à la remise des équipements sportifs à la Ligue de football du district de Bamako qui s’occupe de l’organisation du tournoi.

Les six équipes participantes ont été réparties en deux poules. Les communes I, II, III sont logées dans la poule A, et les communes IV, V et VI dans la poule B. Les équipes s’affrontent en aller simple et les deux premières des deux poules disputeront les ½ finales prévues les 11 et 12 septembre. La finale se disputera le 25 septembre. Les matchs se disputeront au stade Mamadou Konaté. L’Ortm, la passion du service public, se chargera de la retransmission des matchs en direct sur l’Ortm 2.

Almihidi Touré

