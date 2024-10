Après la première édition remportée par les dames de la CMSS, l’INPS a initié la deuxième édition de ce tournoi des quatre Organismes de Prévoyance Sociale que sont l’INPS, la CMSS, la CANAM et l’ANAM.

En levée de rideau un premier match d’ouverture a opposé les dames de la CMSS à celles de la CANAM et un second match a opposé les messieurs de l’ANAM à ceux de la CMSS.

Le match entre les dames s’est soldé par un score 4 à 0 en faveur de la CMSS et celui des messieurs s’est soldé par 4 à 1 en faveur de la CMSS.

La CMSS ainsi auréolée d’une double victoire, a vu ses buts marqués côté dames par le capitaine de l’équipe des Amazones, Laya Kassambara auteur d’un triplé dont un sur penalty. Après la première mi-temps, Koumba Kassambara, une autre Amazone marqua le 4ème but de la CMSS.

En ce qui concerne le match des hommes qui opposait la CMSS et l’ANAM, il s’est achevé dur un score de 4 à 1 en faveur de la CMSS. Le premier but a été marqué par Youssouf Daba Diawara, suivi par Adama Traoré qui marqua respectivement le 2ème et le 3ème but. Ousmane Maiga viendra couronner avec un 4ème but contre le seul but de l’ANAM.

Les deux équipes s’affronteront le vendredi 1er novembre 2024 à la finale avec respectivement les gagnants des matchs dames INPS-ANAM et INPS- CANAM pour les hommes.

Bravo aux équipes de la CMSS et mention spéciale à l’Amazone Laya et Adama Traoré. Avec les OPS, la solidarité est aussi du faire- Play.

Fatoumata Mah Thiam KONE, CCOM-RP/CMSS.

