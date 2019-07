Les résultats des tirages au sort de la Ligue africaine des champions et de la Coupe de la Confédération sont tombés. Au tour préliminaire de la Ligue des champions, le Stade malien de Bamako jouera contre le Horoya AC de la Guinée avec match aller à Bamako. En cas de qualification pour le prochain tour, les Blancs de Bamako en découdront avec le vainqueur JS Kabylie (Algérie)-Merreikh (Soudan). Exempté de ce tour préliminaire en Coupe de la Confédération, le Djoliba attend donc le vainqueur Marantha Fiokpo(Togo)-Liscr FC (Libéra) à l’étape suivante.

En ligue des champions, les rencontres aller du tour préliminaire sont prévues entre les 9, 10 et 11 août tandis que la manche retour est fixée pour les 23, 24 et 25 août.

En ce qui concerne le Djoliba, il effectuera son entrée en compétition à partir de septembre car les matches aller du 2e tour préliminaire de la CC sont prévus entre les 13 et 15 septembre. Et le Djoliba a encore le privilège de recevoir au match retour fixé entre les 27 et 29 septembre.

Sissoko signe pour deux saisons au Moghreb de Tétouan

Fin de l’aventure entre Abdoulaye Sissoko et le Tout Puissant Mazembé de la R.D Congo. Le milieu offensif des Aigles est désormais joueur de Moghreb Athlétic de Tétouan. Avec le club marocain de première division, l’ancien joueur du Stade malien de Bamako et de l’Espérance sportive de Tunis s’est engagé pour deux saisons. L’international Aigle devient ainsi la 5e recrue des Rouges et Blanc.

Basket

Une entame pénible pour les U19 Filles

Champion d’Afrique en titre U16 Filles, le Mali participe à la Coupe du monde de basket-ball U19 en Thaïlande. Pour leur entame de tournoi, nos U19 Filles ont subi deux défaites de rangs contre l’Argentine (55-53) et la Chine (72-62). Après ces deux sorties infructueuses, elles tenteront de relever la tête contre la Belgique ce mardi à partir de 9h30 GMT.

Congo :

Conty nommé directeur sportif !

Le club congolais de l’AS Otôho Oyo d’Oyo (champion en titre) vient de nommer notre compatriote Alou Badra Diallo “Conty” directeur sportif et conseiller spécial du président du club. Le technicien malien qui a remporté des titres partout où il est passé était jusque-là entraîneur du club congolais.

Rassemblées par Alassane

