Couverture médiatique de la CAN-2023 : Des journalistes sportifs outillés par la Fémafoot et l’AJSM

Pour la couverture médiatique de la Coupe d’Afrique des nations (Can) Côte d’Ivoire-2023, le comité exécutif de la Fédération malienne de football (Fémafoot), en partenariat avec l’Association des journalistes sportifs du Mali (AJSM), a organisé les samedi 9 et dimanche 10 décembre 2023 à l’hôtel Millenium une session de formation de haut niveau à l’intention des journalistes sportifs du Mali devant couvrir la compétition. Les cérémonies d’ouverture et de clôture étaient placées sous la présidence de Moussa Sylvain Diakité, 1er vice-président de la Fémafoot. La session dont le thème principal était “Session de formation de haut niveau pour la Can”, était animée par Aliou Goloko, expert, officier média de la Caf.

L’objectif de la formation était d’outiller les journalistes sportifs devant couvrir la Can/Côte d’Ivoire-2023. Durant les deux jours de formation, Aliou Goloko a passé en revue et échangé avec les journalistes sportifs sur les grandes lignes d’une couverture par les médias accrédités d’une phase finale de Can, notamment le système et le processus d’accréditation, le guide des médias, les opérations médis de la Caf ainsi que d’autres activités et pratiques média de toutes les compétitions de la CAF échangé dont la Can/Côte d’Ivoire-2023 et surtout sur le comportement des journalistes durant le tournoi.

Aux cérémonies d’ouverture et de clôture, Moussa Sylvain Diakité, 1er vice-président de la Fémafoot, s’est réjoui de l’initiative de l’organisation de la formation sous l’égide de la Fémafoot à l’intention des journalistes sportifs de Bamako et de l’intérieur du Mali militants de l’AJSM. Selon lui, la formation des journalistes sportifs a tout son sens. Il a espéré que la session permettra de consolider les connaissances et compétences des journalistes sportifs. Car, a-t-il souligné, “un journaliste sportif qui ne maîtrise pas les règles d’éthique et de déontologie constitue un obstacle au développement des disciplines sportives. L’organisation de cette formation répond donc à un double impératif, celui de renforcer périodiquement les compétences des journalistes sportifs maliens et de les préparer à la couverture d’événements internationaux majeurs telle que la Coupe d’Afrique des nations”. Il a soutenu que la formation illustre les nombreuses actions par lesquelles la Fédération malienne de football et l’AJSM entendent investir davantage dans la formation des journalistes sportifs du Mali et à mettre en place des initiatives communes visant à valoriser le football malien.

A la clôture de la formation, Moussa Sylvain Diakité a annoncé la bonne nouvelle de l’appui et l’accompagnement du comité exécutif de la Fémafoot à l’AJSM pour la Can. Il a surtout invité les uns et les autres à l’union et à la solidarité pour le développement du football malien.

Après avoir fait observer une minute de silence en la mémoire de Paul Fadjigui Coulibaly, arraché à l’affection de ses parents et des journalistes sportifs, le président de l’AJSM, Oumar Baba Traoré a rappelé le dynamique partenariat qui lie l’AJSM à la Fémafoot. Il a indiqué que la Fémafoot a toujours soutenu l’AJSM avec des appuis conséquents. A cet égard, il a remercié Mamoutou Touré dit “Bavieux”, le président de la Fémafoot, qui ne cesse d’aider officiellement et officieusement l’AJSM.

L’expert Aliou Goloko a fait un clin d’œil à Mamoutou Touré “Bavieux” qui traverse en ce moment des épreuves. Il a remercié la Fémafoot et l’AJSM de lui avoir fait confiance pour animer cette formation. La remise des attestions aux participants a mis fin à la formation. Siaka Doumbia

Commentaires via Facebook :