Le Centre international des conférences de Bamako (CICB) a servi de cadre, à la tenue d’un colloque sur la refondation du football malien. Cela ressort de l’initiative d’une organisée dénommée ‘’la dynamique de la refondation du football malien’’ sous le parrainage du ministère en charge des sports.

Au présidium de cet événement, on pouvait noter la présence entre autres du président de la dynamique de la refondation du football malien, Boubou Diallo, le porte-parole de cette dynamique, Bagaga Cissé, de l’ancien Directeur National des sports et de l’éducation physique, Modibo Bakhaga et de l’ancien ministre de l’Emploi et de la Formation Professionnelle, Maouloud Ben Katra. Etaient aussi présents des experts de football, notamment Boubacar Keïta, Koureichi Camara, Lamine Camara, Ousmane Sidibé et Dramane Coulibaly, avec comme invité d’honneur, Salaha Baby, candidat à la présidence de la Fédération malienne de football du 29 août 2023.

C’est fort de la nécessité d’avoir la construction d’une gouvernance inclusive et participative du football malien que la dynamique de la refondation du football malien a organisé ce colloque pour la refondation du football malien. Qui a comme objectif général, de permettre aux acteurs du football malien d’échanger en vue d’élaborer une stratégie globale et réaliste de refondation et de développement du football au Mali.

Dans son discours de bienvenue, Bagaga Cissé, porte-parole de ladite organisation dira que depuis 2014, le Mali est confronté aux conséquences d’une crise de gouvernance institutionnelle et financière du football qui ont favorisé la perte des acquis engrangés lors des années précédentes, notamment les classement du Mali à la 3ème place des CAN 2012 et de 2013 ainsi que la victoire du stade malien de Bamako lors de la coupe CAF 2009. Le point culminant selon lui, a été marqué par la suspension du Mali par la FIFA et la mise en place d’un comité de normalisation en 2018 pour conduire à l’élection d’un nouveau comité exécutif en 2019. Pour lui, l’avènement de ce nouveau comité exécutif, qui avait suscité beaucoup d’espoir a ébranlé les ressorts du football malien.

En effet, estime M. Cissé, la dégradation progressive de la qualité du management, l’absence de leadership et de vision à la tête de la Fédération malienne de football ont fait perdre le Mali de ses acquis et de sa respectabilité. La relation entre dirigeants du football de la base au sommet (district, ligue et CE et les clubs membres) a pris un coup, instaurant une situation de méfiance et de défiance, a-t-il dénoncé. Avant d’affirmer que face aux aspirations des acteurs du football à disposer de nouvelles perspectives afin de leur permettre d’instaurer un climat de confiance et de travail propice à leur épanouissement, il est devenu indispensable pour eux d’offrir de réelles perspectives tendant à rehausser l’image du football malien. D’où la tenue de ce colloque. Qui constitue une opportunité pour eux de se concerter autour de la vision du changement et des réformes nécessaires, d’identifier les goulots d’étranglement qui empêchent l’essor durable du football au Mali. A cet effet, le porte-parole de la Dynamique a donné l’assurance que la mise en œuvre des propositions de solutions issues de ce colloque, permettra de restaurer les acquis et corriger les faiblesses et failles qui ont gangrené le système de gouvernance du football au Mali.

Cette journée d’échange s’est tenue autour de trois thèmes à savoir : l’environnement institutionnel du football au Mali (Relations entre l’Etat, les collectivités et les acteurs du football), la formation et le financement du football malien et la place des anciens footballeurs dans la gestion du football malien. Tous ces thèmes ont été débattus et exposés par des experts (panelistes) de football.

A noter que ce colloque pour la refondation du football malien s’est clôturé par un match de gala tenu sur terrain de WATIB de Daoudabougou.

Par Safiatou Coulibaly

