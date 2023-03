Criterium de la paix : Bréhima Diarra remporte le trophée la 12e édition

La Fédération malienne de cyclisme (FMC) a organisé la 12e édition du «Critérium de la paix» samedi dernier (11 mars 2023). Ainsi, 65 cyclistes se sont affrontés entre Bamako et Kati sur une distance de 100 km. Et le public a eu droit à une belle course mouvementée par des attaques, des échappés de différents coureurs.

C’est Issa Sangaré du Club cycliste Airness de Bamako qui a remporté le premier point chaud lors de la première échappée. Par la suite, Kadra Koné du Club cycliste Airness de Bamako, Gaoussou Sangaré du Club cycliste de Koumantou et Abou Sangaré du Club des amis de Niaréla ont successivement remporté les 3 autres points chauds.

Au sprint final, Bréhima Diarra de l’USFAS n’a laissé aucune chance à ses adversaires. Il a ainsi remporté le trophée de cette 12e édition devant Bourama Coulibaly (2e) du de l’USFAS et Moussa Togola (3e) du Club Airness de Bamako. Les 15 premières places ont été primées de​ ​225 000 à 10 000 F CFA. Le premier a ainsi reçu une enveloppe de 225 000 F CFA, contre 150 000 au 2e et​​ 100 000 au 3e.

A noter que cette édition était placée sous la présidence du ministre de la Jeunesse et des Sports, Chargé de l’Instruction civique et de la Construction citoyenne. Et Mossa Ag Attaher a été représenté par le Directeur national des Sports et de l’Education physique, Abdoul Aziz Maïga. Plusieurs personnalités administratives et sportives étaient également présentes.

Alphaly

