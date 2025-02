Du 14 au février 2025, notre Capitale, Bamako, a accueilli la 2ième édition du Tournoi sportif d’Afrique Maarif au Stade du 26 Mars à Yirimadio. Les cérémonies d’ouverture et de clôture, de même que la compétition se sont tenues en présence des autorités maliennes et des dirigeants de la Fondation Maarif venus de Turquie.

Cette deuxième édition du Tournoi Sportif d’Afrique Maarif a rassemblé 2025 athlètes venus de 20 pays d’Afrique. Toutes les disciplines sportives ont été mises en compétition au cours de ce tournoi. Qui se place aujourd’hui comme le plus grand rassemblement des élèves africains de pays et cultures différents. Après le succès de la première édition, cette seconde édition a tenu toutes ses promesses : des jeux, des compétitions sportives et un concert ont été organisés.

Lors de la cérémonie d’ouverture, le Ministre des Maliens de l’Extérieur, et de l’Intégration africaine, Mossa Ag Attaher, a salué cette initiative de la fondation turque Maarif. Pour lui, ce tournoi sportif permet de rassembler les jeunes africains d’horizons différents. Il dira que ce tournoi est la preuve évidente que le sport est un facteur de cohésion et d’intégration. L’occasion pour lui au nom des autorités du pays, de féliciter la Fondation Maarif et de réitèrer la disponibilité des autorités à accompagner des initiatives de ce genre.

Selon Alpha Cissé, Responsable administratif de la Fondation Maarif, leur fondation œuvre dans la culture de l’excellence, de la cohésion et la promotion de la culture. A cet effet, il dira que ce n’est pas seulement les écoles qui favorisent cela, mais il y a aussi le sport. Et de poursuivre que l’un des objectifs de la Fondation Maarif a toujours été de maintenir la cohésion entre les élèves qu’elle forme. D’où l’initiative de l’organisation de ce tournoi sportif. « Le sport est un langage universel qui transcende les frontières et rapproche les gens. Et l’objectif est de rapprocher les gens » a-t-il soutenu.

Adama Tounkara

