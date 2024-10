Eliminatoires de la CAN 2025 : le sélectionneur des Aigles, Tom Saintfiet, dévoile la liste des joueurs convoqués

Dans le cadre de la 2e et 3e journées des éliminatoires de la Coupe d’Afrique des Nations (CAN) de football, Maroc 2025, contre la Guinée Bissau, le sélectionneur national des Aigles du Mali, Tom Saintfiet, a dévoilé dimanche la liste des joueurs convoqués. C’était au cours d’une conférence de presse qu’il a animé au siège de la Fédération malienne de football (Fémafoot).

En 3e et 4e journées des éliminatoires de la Coupe d’Afrique des Nations (CAN) de football, Maroc 2025, le Mali va affronter en match aller (vendredi 11 octobre à Bamako) et retour (mardi 15 octobre à Bissau) la Guinée Bissau. En vue de ces deux rencontres, le sélectionneur national des Aigles du Mali, Tom Saintfiet, a publié une liste de 24 joueurs sur laquelle on note l’absence de plusieurs cadres des Aigles.

Le belge a décidé de se passer des services de plusieurs ténors de l’équipe nationale comme Falaye Sacko, Boubacar Kiki Kouyaté, Sikou Niakaté, Kamory Doumbia, Diadié Samassékou, Adama Traoré Noss et autre Amadou Danté. Le sélectionneur a justifié leur non convocation par un manque de temps de jeu. Toutefois, on retrouve les joueurs comme Yves Bissouma, Djigui Diarra, Amadou Haïdara dit Doudou, Aliou Dieng, Lassine Synayoko et Mohamed Camara dit Tchamatié.

La liste des joueurs convoqués

Commentaires via Facebook :