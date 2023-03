Éliminatoires U – 23 : Le Mali valide son ticket

Après son revers 1 – 3 du match aller à Dakar, le Mali s’impose 3 – 0 face au Sénégal et se qualifie pour la phase finale de la Can U – 23.

Le Mali sera bel et bien au rendez-vous de la Can U – 23 Maroc 2023. S’inclinant 1 – 3 à Dakar face aux espoirs sénégalais, les espoirs maliens ont réalisé l’exploit de marquer 3 buts sans encaisser le moindre but à domicile. Les buts maliens ont été marqués aux 60′, 67′ et 73′ respectivement par Hamidou Diallo, Kamory Doumbia et Mamadou Sangaré ” gaucher”.

Les deux joueurs de la sélection nationale appelés en renfort à la sélection nationale U -23, à savoir Kamory Doumbia et Nènè Dorgelès, ont donné du fil à retordre aux visiteurs qui cherchaient à conserver le résultat de 3-1 du match aller à Dakar.

Almihidi Touré

Éliminatoires CAN 2023 : Le Mali retarde sa qualification

Battu 0 – 1 par la Gambie, le Mali devrait encore attendre la prochaine journée face au Congo pour une probable qualification à la CAN Côte d’Ivoire 2023.

Après sa victoire 2 – 0 au stade du 26 mars face à la Gambie, le Mali n’a pas su rééditer l’exploit face au même adversaire à Casablanca. Alors qu’un petit point leur suffisait pour être de la fête continentale, les Aigles n’ont pas su tirer leur épingle du jeu. A l’absence de Kamory Doumbia, l’un des buteurs du match aller au stade du 26 mars et de Nènè Dorgelès, appelés en renfort à la sélection nationale U-23, le sélectionneur national Eric Sékou Chelle a plutôt facilité la tâche aux Gambiens en faisant tourner son effectif. A la quête d’un petit point pour se qualifier, Éric Sékou Chelle a fait jouer huit joueurs qui n’ont pas pris part à la victoire au stade du 26 mars. Les Scorpions de la Gambie qui semblent être les bêtes noires des Aigles se contentent de l’unique but marqué au bon moment pour empocher les trois précieux points de la victoire et relancer du coup le groupe G. Avec cette défaite le Mali reste toujours premier du groupe. Totalisant 9 points, les Aigles se devaient de gagner lors de la cinquième journée face aux Diables rouges à Brazzaville ou à défaut, négocier un match nul qui leur qualifie pour la CAN Côte d’Ivoire 2023. La Gambie qui a 6 points au même titre que le Congo, affronte le Soudan du Sud.

A noter que la cinquième journée se dispute le 10 juin prochain.

