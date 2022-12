Anciens membres émérites de la sélection nationale, Paul Van Himst et Jean-Marie Pfaff ont tous les deux eu l’occasion de rencontrer Pelé à plusieurs reprises et, s’ils avaient une admiration profonde pour le joueur, ils ont surtout été touchés par l’homme.

“Meilleur joueur belge du XXe siècle”, buteur à 30 reprises en 81 matchs avec les Diables Rouges, Paul Van Himst était un contemporain de la légende brésilienne. Il a assisté aux exploits de l’un des plus grands joueurs de tous les temps.

Paul Van Himst: “Pelé reste le meilleur de tous, parce qu’il savait tout faire”

Et il ne tarit pas d’éloges envers le “Roi” Pelé. Comme le rappelle Het Laatste Nieuws, l’ancien Diable Rouge avait rendu un vibrant hommage à Pelé, il y a deux ans, quand la légende soufflait ses 80 bougies. “Bien sûr, Messi et les autres évoluent dans un autre temps, mais Pelé reste pour moi le meilleur de tous, parce qu’il savait tout faire. Il pensait collectif, il était rapide, il avait la souplesse, il savait dribbler et il avait une bonne frappe. En comparaison avec Messi par exemple, il avait aussi un bien meilleur jeu de tête et une incroyable détente.”

S’il a joué à plusieurs reprises contre le plus célèbre des numéros 10 brésiliens, avec Anderlecht contre Santos, Paul Van Himst n’a pas croisé Pelé avec les Diables (de 1960 à 1974). Durant la carrière internationale de Van Himst, la Belgique a défié le Brésil à deux reprises. En 1963, les Diables avaient infligé une claque à la Seleçao (5-1, avec un but de Van Himst), mais Pelé était absent en raison d’une blessure. Et deux ans plus tard, quand les Auriverde ont pris une éclatante revanche au Maracana (5-0, avec un triplé de Pelé), c’est le Belge qui manquait à l’appel en raison d’une blessure.

Jean-Marie Pfaff: “Un homme que j’admirais énormément”

Jean-Marie Pfaff, devenu Diable après la retraite internationale du “Roi”, n’a pas eu l’occasion de jouer contre Pelé. Mais il l’a rencontré à plusieurs reprises et il n’oubliera jamais sa première rencontre avec la légende du football. “C’était dans un hôtel à Aartselaar en 1976. Il jouait pour les New York Cosmos et il était venu au Bosuil pour un match amical contre l’Antwerp. C’est le dernier match qu’il a disputé en Belgique. La veille, j’étais allé à son hôtel avec un Brésilien qui jouait à Zottegem et qui avait organisé une rencontre. C’était un peu avant mes débuts en équipe nationale. Il m’a directement complimenté sur ma veste, qu’il trouvait vraiment belle. Ensuite, on a discuté un peu et il m’a expliqué que l’un de ses fils voulait devenir gardien de but. Il m’a donné quatre billets pour le match et il nous a même accompagnés jusqu’à la voiture. J’ai senti tout de suite que c’était un homme chaleureux”, se souvient l’ancien gardien de Beveren, du Bayern et des Diables.

Un sentiment qui s’est renforcé au fil des rencontres. Car Jean-Marie Pfaff a encore croisé Pelé à plusieurs reprises à l’issue de sa carrière. “On pouvait parler de tout avec lui. On évoquait notamment notre enfance et comment le football nous avait tous les deux permis de nous en sortir. Cela crée un lien. Pelé te regardait toujours dans les yeux quand il te parlait et il y avait, à travers ce regard particulier, un lien d’amitié qui se créait automatiquement.”

Et Pelé lui-même avait rendu un hommage au portier belge. “Pour la FIFA, Pelé a écrit un livre dans lequel il recensait les 100 meilleurs joueurs de tous les temps. Et j’y figurais, en tant que meilleur gardien. Un incroyable honneur. Ce livre et cette veste pour laquelle il m’avait complimenté, sont aujourd’hui pour moi des souvenirs d’un homme que j’admirais énormément. Un joueur de classe mondiale, mais surtout un homme incroyable. Pour moi, Pelé reste le plus grand de tous les temps. Il a popularisé le football dans le monde entier. Sa mort me touche énormément. Quand j’ai appris son décès, j’ai eu les larmes aux yeux.”

SOURCE: https://www.7sur7.be/

Commentaires via Facebook :