S’il n’avait as obligation de résultat lors de son premier passage à la tête de l’équipe nationale, le tout nouvel entraîneur du Mali a, cette-fois, des objectifs bien précis à atteindre pour son retour sur le blanc des Aigles.

Depuis le mardi 22 octobre passé, l’équipe nationale du Mali a officiellement un sélectionneur confirmé. Auparavant intérimaire, Mohamed Magassouba a été confirmé sur le banc des Aigles par la Fédération malienne de football (Fémafot). Pour son retour au poste en tant que titulaire, après 7 mois de contrat pour gérer la Can Egypte 2019 (sans compter ses périodes d’intérimaire), deux missions principales ont été confiées au technicien local. Il s’agit de la qualification du Mali à la prochaine Can Cameroun 2021 et à la Coupe du monde Qatar 2022. Pour l’atteinte de ces objectifs, le président de la Fémafoot, Mamoutou Touré “Bavieux”, dont certains contestent déjà le choix de reconduction de Magassouba, a exhorté “tous les supporters de l’équipe nationale à soutenir le sélectionneur national dans sa mission de qualification à la Can Total, CAMEROUN 2021 ainsi que notre rêve de nous qualifier pour la prochaine coupe du monde au Qatar”.

Il reste maintenant à connaitre la durée du contrat du nouvel entraîneur du Mali“.

CISSOUMA

