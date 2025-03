États généraux du sport : L’organisation se met progressivement en place

Le ministre de la Jeunesse et des Sports (chargé de l’Instruction civique et de la Construction citoyenne), Abdoul Kassim Ibrahim Fomba, a présidé la première réunion préparatoire des états généraux du sport le lundi 10 mars 2025. Cet événement majeur marquera un tournant décisif pour l’avenir du sport dans notre pays avec l’ensemble des parties prenantes du secteur.

En effet, cette initiative implique les Fédérations sportives nationales, les athlètes, les entraîneurs, les dirigeants, des experts, des partenaires et des citoyens engagés. À travers des consultations ouvertes et des débats constructifs, elle doit permettre d’identifier les priorités, de renforcer les politiques d’accompagnement et de tracer une «Feuille de route» claire pour un développement harmonieux du sport au Mali.

Dans son discours, le ministre Fomba a souligné l’importance du sport comme vecteur d’unité, de solidarité et d’engagement citoyen. Il a aussi mis l’accent sur la nécessité d’une approche concertée pour garantir l’accès au sport pour tous et encourager la pratique sportive dès le plus jeune âge, moderniser les infrastructures et assurer un meilleur encadrement des talents nationaux. Il a également mis l’accent sur le rôle essentiel du sport dans la promotion des valeurs citoyennes, la lutte contre les inégalités et le renforcement du rayonnement international du Mali sur la scène sportive

Commentaires via Facebook :