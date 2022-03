Eliminé de la Ligue des Champions, le Red Bull Leipzig a été reversé à l’Europa League. Dans cette 2e compétition interclubs de l’UEFA, le club du Malien Amadou Haïdara a pu franchir les barrages en éliminant Réal Sociédad. Tiré au sort, le club allemand à hérité du club russe du Spartak Moscou. Mais compte tenu de la situation sécuritaire difficile entre la Russie et l’Ukraine, l’international Aigle et ses coéquipiers ne se rendront pas à Moscou.

C’est la décision prise par l’UEFA. A l’issue d’une réunion extraordinaire tenue le vendredi 25 février, le Comité exécutif de l’UEFA a « décidé que les clubs et les associations nationales de Russie et d’Ukraine qui disputent les compétitions de l’UEFA devront jouer leurs matchs à domicile sur terrain neutre, jusqu’à nouvel avis ». Une décision qui évitera au vice-champion du monde Cadets 2015 et ses partenaires de se rendre dans la capitale russe pour leur match retour des 8es de finale dont le tirage au sort a également eu lieu le vendredi.

Également évincé de la Ligue des Champions, le FC Barcelone se remet peu à peu de son malaise notamment grâce à ses nouvelles recrues dont l’Hispano-malien Adama Traoré et le Gabonais Aubameyang. Tombé sur Naples, le club espagnol a sorti le grand jeu au match retour en s’imposant en Italie par 4-2 après le 1-1 du match aller. En 8es de finale, il affrontera le club turc de Galatasaray avec match aller à Barcelone.

Alassane CISSOUMA

Le tirage au sort des 8es de finale :

Glasgow Rangers – Etoile Rouge de Belgrade

Sporting Braga – AS Monaco

FC Porto – Olympique Lyonnais

Atalanta – Bayer Leverkusen

Séville FC – West Ham

FC Barcelone – Galatasaray

RB Leipzig – Spartak Moscou

Betis – Eintracht Francfort

LIGUE EUROPÉENNE DES CHAMPIONS

La finale délocalisée en France

Le Comité exécutif de l’UEFA a tenu le vendredi une réunion extraordinaire en raison de l’aggravation de la situation sécuritaire entre l’Ukraine et la Russie qui devait accueillir la finale de la Ligue européenne des Champions. A l’issue de la session, l’organisation de la finale a été retirée aux Russes pour la confier aux Français.

Dans un communiqué, le Comité exécutif a annoncé avoir décidé de déplacer la finale de l’UEFA Champions League 2021/22 de Saint-Pétersbourg au Stade de France, à Saint-Denis. Néanmoins, le match se jouera le samedi 28 mai comme prévu. « L’UEFA souhaite exprimer ses remerciements et sa gratitude au président de la République française, Emmanuel Macron, pour son soutien personnel et son engagement dans le déplacement de ce match phare du football interclubs européen en France, alors que sévit une crise sans précédent. Aux côtés du gouvernement français, l’UEFA soutiendra pleinement les efforts des nombreuses parties prenantes en vue de porter secours aux footballeurs et à leurs familles en Ukraine, alors qu’ils se retrouvent confrontés à une situation extrême de souffrance, de destruction et d’exode », a expliqué l’instance européenne de football. Lors de la séance, le Comité exécutif de l’UEFA a aussi décidé que les clubs et les associations nationales de Russie et d’Ukraine qui disputent les compétitions de l’UEFA devront jouer leurs matches à domicile sur terrain neutre, jusqu’à nouvel avis.

En outre, le Comité exécutif de l’UEFA dit se tenir prêt à convoquer d’autres séances extraordinaires, sur une base régulière si nécessaire, afin de réévaluer la situation factuelle et juridique au fur et à mesure de son évolution et de prendre d’autres décisions si nécessaire.

Alassane CISSOUMA

