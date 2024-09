Europe-Ligue Des Champions : Comprendre le nouveau format

A partir de la présente édition de la Ligue européenne des champions, communément appelée Uefa Champions League, la compétition change de format dont le plus grand changement concerne notamment la phase de groupes qui devient une phase de ligue unique avec désormais 36 équipes au lieu de 32. Un format inédit qui peut paraitre complexe pour sa première saison d’expérimentation. Pour aider à mieux comprendre, l’Uefa, organisatrice de la compétition, s’est livrée à un exercice d’explications dont nous vous livrons les grandes lignes.

Dans son exercice d’explications, l’Uefa a indiqué qu’à compter de l’édition 2024/25, l’Uefa Champions League se déroule selon un nouveau format. Un changement qui l’a obligée à s’exprimer sur ce qui va changer et ce qui ne changera pas. Ce que cela signifie pour les fans de foot et comment cela va influer sur les autres compétitions de clubs de l’Uefa.

“Ce n’est pas un hasard si le football européen est l’un des plus populaires au monde. Il évolue sans cesse. Depuis le coup d’envoi de la compétition inaugurale, la Coupe des clubs champions européens, en 1955, l’Uefa a toujours fait évoluer la compétition afin de l’adapter aux changements plus importants survenus dans le football”, s’est vantée l’instance européenne selon laquelle, pour s’assurer que le nouveau format 2024/25 offrira le meilleur pour les clubs, les joueurs et les fans, elle a, au préalable, basé sa conception sur des consultations approfondies avec les principaux acteurs de la communauté du football européen.

“L’Uefa a clairement montré qu’elle s’engageait à respecter les valeurs fondamentales du sport et à défendre le principe clé des compétitions ouvertes, avec une qualification basée sur le mérite sportif, en accord avec les valeurs et le modèle sportif européen basé sur la solidarité”, a déclaré le président de l’Uefa, Aleksander Čeferin.

“Je suis très heureux que le comité exécutif de l’Uefa ait pris cette décision à l’unanimité, l’Association européenne des clubs, les ligues européennes et les associations nationales étant toutes d’accord avec la proposition faite. Une nouvelle preuve que le football européen est plus uni que jamais”.

Le changement majeur dans les réformes adoptées par le Comité exécutif de l’Uefa est la fin du système de phase de groupes initiale. Auparavant, avant l’introduction de ce nouveau format, la saison débutait avec 32 équipes participantes réparties en huit groupes de quatre. Désormais avec le nouveau schéma qui vient de commencer (saison 2024/25) ce sont 36 clubs qui participent à la phase de ligue de la Champions League (ancienne phase de groupes), offrant ainsi à quatre équipes supplémentaires l’occasion de se mesurer aux meilleurs clubs d’Europe. Ces 36 clubs participent à une compétition de ligue unique dans laquelle les 36 clubs concurrents seront classés ensemble.

Avec le nouveau format, les équipes joueront huit matches dans la nouvelle phase de ligue (ancienne phase de groupes). Elles n’affronteront plus deux fois trois adversaires à domicile et à l’extérieur, mais huit équipes différentes, disputant la moitié de ces matches à domicile et l’autre moitié à l’extérieur. “Pour déterminer les huit adversaires, les équipes ont été d’abord classées en quatre chapeaux. Chaque équipe a été ensuite tirée au sort pour affronter deux adversaires de chacun de ces chapeaux, en jouant un match contre une équipe de chaque chapeau à domicile et un match à l’extérieur. Les clubs auront ainsi l’occasion de se mesurer à un plus grand nombre d’adversaires et les supporters auront la possibilité de voir les meilleures équipes s’affronter plus souvent et plus tôt dans la compétition. Le nouveau format devrait permettre à tous les clubs de disputer davantage de matches compétitifs”.

Les huit premières équipes de la ligue se qualifieront automatiquement pour les huitièmes de finale, tandis que les équipes classées entre la 9e et la 24e places participeront à un tour de barrage à élimination directe aller-retour pour assurer leur qualification pour les huitièmes de finale de la compétition. Les équipes qui termineront à la 25e place ou plus bas seront éliminées et n’auront pas accès à l’Uefa Europa League. “Le nouveau format, avec toutes les équipes classées ensemble dans une seule ligue, signifie qu’il y aura plus d’enjeux jusqu’à la dernière soirée de la phase de ligue”, justifie l’Uefa.

En phase à élimination directe, les équipes qui termineront entre la 9e et la 16e places seront têtes de série dans le tirage au sort des barrages de la phase à élimination directe, ce qui signifie qu’elles affronteront une équipe classée entre la 17e et la 24e places, avec l’avantage du terrain lors du match retour. Les huit clubs qui remporteront les barrages de la phase à élimination directe se qualifieront pour les huitièmes de finale, où ils affronteront chacun l’un des huit premiers du classement.

“Afin de renforcer la synergie entre les phases de ligue et la phase à élimination directe, et de fournir une plus grande motivation sportive pendant la phase de ligue, les confrontations de la phase d’élimination directe seront également déterminées en partie par le classement de la phase de ligue, avec un tirage au sort qui détermine et établit également le parcours des équipes pour atteindre la finale”, explique l’Uefa.

A partir des huitièmes de finale, la compétition suivra son format habituel avec des rencontres aller-retour à élimination directe menant à la finale organisée dans un lieu neutre choisi par l’Uefa. En ce qui concerne les jours de matchs, l’Uefa a fait savoir que tous les matches avant la finale continueront à être joués en milieu de semaine, compte tenu de l’importance du calendrier des matches nationaux dans toute l’Europe, tandis que la finale continuera à se dérouler un samedi.

Alassane Cissouma

