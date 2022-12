La 10ème édition de la compétition internationale de développé-couché dénommée Fangatigui s’est déroulée, le dimanche 11 décembre 2022 au palais des sports feue Salamatou Maïga. Au bout d’une compétition riche en émotions, le champion sortant, Alfred Zan Bady dit Caterpillar, a gardé son trophée au nez et à la barbe de Nouhoum Bagayogo dit Ivo du Mali.

En plus du trophée, le champion a reçu la somme d’un million de FCFA des mains de la marraine, Mme Diarra Kadiatou Barry du conseil national de transition. Il a soulevé un poids de 260kg. La victoire fut accordée à Alfred Zan Bady dit Caterpillar, le consacrant ainsi champion fangatigui 2022. L’ambiance sereine qui a jusque-là régné se serait détériorée à la cérémonie de l’intronisation du nouveau roi du développé-couché, à savoir les supporters de Nouhoum Bagayogo dit IVO, qui avait à cœur de décrocher le trophée et qui s’était farouchement préparé pour y parvenir. Ce dernier a finalement cédé sous le poids de la fatigue. Il a empoché la somme de 500 000 FCFA plus un trophée.

Le parrain de la 10ème édition, Nafaraba, s’est réjoui de l’esprit de fair-play des lauréats, tout en rassurant l’organisateur principal, Abdoulaye Koné Ladjaba, que son accompagnement ne fera pas défaut afin de permettre à la discipline de prendre son plein envol.

Abdoulaye Koné dit Ladjaba a, à son tour, félicité Alfred Zan Bady et tous les participants au tournoi pour leur combativité. Il a lancé un pressant appel à l’endroit des opérateurs économiques et tous les amoureux de la discipline à financer l’événement dans le but de permettre aux pratiquants de la discipline de sortir de l’ornière et de vivre de leur passion.

Signalons que cette dixième édition de la compétition internationale de développé-couché a enregistré la participation des champions de la Guinée Conakry, du Togo, du Burkina Faso et du Mali. Instaurée depuis 10 ans, cette compétition internationale, au de-là de l’aspect sportif, constitue également un facteur de renforcement de l’unité nationale et de cohésion sociale.

Moussa Samba Diallo

