La saison sportive 2021-2022 de la Fédération Malienne de Basketball a été ouverte, le vendredi 22 avril 2022 au Palais des Sports Salamatou Maïga sis à l’ACI 2000. Orange Mali, partenaire officiel de la Fédération Malienne de Basketball, a profité de l’occasion pour demander un match de Gala entre les travailleurs d’Orange Mali et les responsables du Basketball malien, pour magnifier d’une part, l’ouverture de la saison, et d’autre part, réaffirmer son soutien, son accompagnement sans faille au basketball malien. Le tout a été clôturé par la rupture du jeûne par les participants à cette journée d’ouverture.

Mamadou B. Konaté, responsable financier et de marketing et Directeur technique adjoint de la Fédération Malienne de Basketball, s’est réjoui d’abord de l’initiative d’Orange Mali de tenir ce match de Gala entre deux partenaires historiques, à savoir Orange Mali et la Fédération malienne de Basketball. Ensuite, a-t-il ajouté, cela voudrait dire qu’Orange Mali, contrairement à ce qui se dit, demeure le partenaire, le soutien officiel du basketball malien. « Nous nous réjouissons de cette marque de confiance et de l’accompagnement d’Orange Mali à l’endroit du basketball malien pour lui permettre de briller plus haut », a déclaré Mamadou B. Konaté.

La représentante d’Orange Mali, Mme Doucouré Fatoumata Sangaré, n’a pas manqué également de réaffirmer le soutien, l’accompagnement sans réserve d’Orange Mali à l’endroit du Basketball malien tant au niveau national que dans les compétions africaines, sous régionales et mondiales. « Comme vous le savez, la saison du basketball malien commence ce soir. Et Orange Mali est le sponsor officiel du basketball malien. C’est donc tout naturellement que nous avons proposé de jouer ce match de Gala avec les responsables de la Fédération Malienne de Basketball pour relancer les activités de la nouvelle saison. Il n’y a pas eu de gagnant, mais c’est le partenariat qui a gagné, car la fédération est un excellent partenaire d’Orange Mali qui apprécie très honnêtement sa relation avec elle. Orange Mali est très heureuse du début de la nouvelle saison avec la Fédération malienne de Basketball. Je suis contente d’être ici aux côtés de nos partenaires pour réitérer le soutien et l’engagement de la direction générale d’Orange Mali auprès de la Fédération malienne de Basketball», a fait savoir Mme Doucouré.

Par rapport aux compétitions internationales prévues pour la Fédération malienne de Basketball, Mme Doucouré a réaffirmé que le soutien d’Orange Mali ne fera pas défaut pour permettre aux équipes maliennes de briller. «Nous avons déjà un partenariat gagnant-gagnant avec la Fédération que nous soutenons à tous les niveaux des différentes compétitions. Cette année, nous avons déjà travaillé sur le nouveau chantier de la Fédération malienne de Basketball pour aller encore plus loin, et porter les équipes maliennes sur le toit de l’Afrique et du monde », a conclu avec espoir Mme Doucouré Fatoumata Sangaré.

Hadama B. FOFANA

Commentaires via Facebook :