C’est ce samedi 25 juin que va se disputer la finale de la 61e édition de la Coupe du Mali de football entre le Djoliba AC et l’AS Réal de Bamako. A cette grande fête nationale placée sous la présidence du Chef de l’Etat, le colonel Assimi Goïta, plusieurs autres personnalités sont attendues au Stade Modibo Keïta de Bamako.

La finale de la Coupe du Mali 2022 se déroulera ce samedi 25 juin. Au Stade Modibo Kéita. Il mettra aux prises le Djoliba AC et l’AS Réal de Bamako qui ont respectivement éliminé le Binga FC et le Stade malien de Bamako lors des demi-finales. En vue de contribuer à rehausser l’éclat de la finale, le sponsor officiel et l’équipementier de la Fémafoot ont fait des donations aux équipes finalistes. Au Djoliba AC et à l’AS Réal de Bamako, Orange-Mali a offert des jeux de maillots. L’offre a été élargie aux équipes éliminées en demi-finales à savoir le Stade malien de Bamako et le Binga FC.

Quant à la marque Airness, elle a offert le trophée de la finale ainsi que les médailles en plus des ballons. Dans son élan de solidarité à l’endroit des clubs maliens, le patron d’Airness, notre compatriote Malamine Koné, a également offert 350 jeux de maillots aux clubs défavorisés du pays. « Le choix des clubs bénéficiaires sera fait dans la plus grande transparence », a rassuré le président de la Commission Marketing, Sponsoring et Télévision de la Fémafoot, Ichaka Diakité.

Présidant la cérémonie de remise, Kassoum Coulibaly « Yambox » a révélé que plusieurs invités de marque sont attendus à Bamako à l’occasion de cette finale. A en croire le 1er vice-président, des personnalités comme le président de la Caf, Dr. Patrice Motsepe, le Secrétaire général adjoint de la Fifa, les anciens internationaux Sénégalais et Togolais Khalilou Fadiga et Emmanuel Adébayor seront présents au Stade Modibo Kéita aux côtés des anciens Aigles du Mali tels que Seydou Kéita, Mamadou Diarra Djila, Mohamed Lamine Sissoko ou encore les présidents de fédération du Bénin et de la Côte d’Ivoire. Sans oublier des légendes nationales comme Karounga Kéita « KK », Sadia Cissé ou encore Idrissa Diakité Métchou à qui des distinctions seront décernées.

Alassane Cissouma

