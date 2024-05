A l’instar du football masculin, la Fifa vient de créer pour le football féminin la Coupe du monde des clubs. Selon le président de l’instance dirigeante du football mondial, cette nouvelle compétition sera capitale pour la discipline.

C’est en marge du 74e congrès de la Fifa, tenu du 15 au 17 mai en Thaïlande que le président de la Fifa a annoncé la création de la Coupe du monde des clubs de football féminin. Grand artisan de cette nouveauté, Gianni Infantino a affirmé que la création de la Coupe du monde des clubs féminine sera capitale pour le football féminin et offrira aux clubs la possibilité tant attendue de s’étalonner sur la scène internationale.

En outre, il garde foi que ce nouveau rendez-vous serait l’occasion de conserver l’élan de la dernière édition de la Coupe du monde féminine de la Fifa 2023 (celle réservée aux sélections nationales) qui a battu de nombreux records et permis à la discipline d’entrer dans une nouvelle ère.

“Avec deux millions de spectateurs dans les stades et deux milliards de téléspectateurs à travers la planète, la dernière Coupe du monde féminine en Australie et en Nouvelle-Zélande a rencontré un immense succès et il est capital que nous nous en servions pour créer de nouvelles compétitions internationales, car nous savons tous que le football de sélections s’appuie énormément sur le football de clubs”, a-t-il justifié.

Le coup d’essai en 2026

Alors qu’elle ne cesse d’exiger aux clubs de créer des formations féminines et aux fédérations de mettre en valeur le football féminin, la Fifa fait croire que, par la création de cette nouvelle compétition au profit de la gent féminine, elle se montre cohérente avec ses exigences.

“Aujourd’hui, il n’existe aucune compétition interclubs féminine au niveau international. Pourtant, nous demandons aux clubs de mettre sur pied des équipes féminines partout dans le monde. Nous devons offrir aux joueuses la possibilité de disputer des matches également sur la scène internationale et de se développer sur tous les continents. Nous voulons donc proposer une Coupe du monde des clubs féminine à 16 équipes en janvier et février 2026. La simple existence de cette compétition aura des retombées sans précédent pour le football féminin de clubs partout dans le monde, parce que les meilleures joueuses, où qu’elles se trouvent, disputeront cette compétition et y feront étalage de leur talent”.

Alassane Cissouma

Commentaires via Facebook :