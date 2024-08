Avec quatre représentants au départ du tournoi olympique de football masculin, l’Afrique ne compte désormais plus que deux équipes. Il s’agit du Maroc et de l’Egypte, finalistes de la précédente édition de la Coupe d’Afrique des nations des moins de 23 ans remportée par les Lions de l’Atlas marocains. Le Mali et la Guinée ont été éliminés dès la phase de groupes.

Après le Maroc, l’Egypte et le Mali directement qualifiés à l’issue de la 4e édition de la Coupe d’Afrique des nations des moins de 23 ans qui s’est déroulée au Maroc du 24 juin au 8 juin 2023, la Guinée a complété le tableau africain des JO en remportant son match de barrage contre l’Indonésie (1-0). Ainsi, les représentants africains au tournoi de football masculin étaient ces quatre pays. Il n’en reste désormais que deux que sont : le Maroc et l’Egypte.

En France, les Pharaons d’Egypte, connaissent une 13e participation au tournoi olympique de football remontant à leurs débuts en 1920. Les Lions de l’Atlas marocains, champions d’Afrique en titre, ne sont plus non plus à leurs débuts, car il s’agit de leur huitième qualification.

Leaders du groupe B devant l’Argentine, le Maroc croisera ce vendredi 2 août les Etats-Unis d’Amérique en quarts de finale. De son côté, l’Egypte, également leader du C devant l’Espagne, affrontera en quarts de finale le Paraguay. Cela, en vue d’une place en demi-finales pour pouvoir prétendre à une médaille. Troisième du groupe D et dernière du groupe B, le Mali et la Guinée ont été éliminés dès la phase de groupes.

S’agissant du tournoi olympique de football féminin, la Zambie et le Nigeria sont les deux représentants du continent africain. Ils ont respectivement obtenu leur qualification face au Maroc et l’Afrique du Sud lors des éliminatoires.

Placée dans le groupe “B” après le tirage au sort, la Zambie qui défie les Etats-Unis, l’Allemagne et Australie était en grande difficulté après avoir enchainé deux défaites pour se retrouver à la dernière place en attendant la dernière journée de groupes. Même sort pour le Nigeria, également en difficulté dans le groupe de l’Espagne, du Japon et le Brésil.

Alassane Cissouma

