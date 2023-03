FootbalL : Charmaine Crooks, première femme à la tête de la fédération canadienne

L’ancienne athlète Charmaine Brooks a pris les rênes de la Fédération canadienne de football (Soccer Canada) depuis le mercredi 1er mars. Elle succède à Nick Bontis qui a démissionné alors que le football canadien est empêtré dans une crise autour des inégalités hommes-femmes. Charmaine Crooks devient ainsi la première femme à être nommée à ce poste, a annoncé la fédération dans un communiqué. Impliquée au sein de différentes organisations sportives telles que le Comité international olympique (CIO) ou la FIFA, Charmaine Brooks devient aussi la «première personne de couleur» à occuper cette fonction après avoir siégé en tant que vice-présidente pendant deux ans.

«Je comprends les appels pour bien faire les choses», a annoncé la première Canadienne à avoir participé à cinq Jeux olympiques. «Le travail à venir pour notre organisation, notre sport et pour les joueurs qui portent nos maillots canadiens est aussi important pour moi que toutes les courses auxquelles j’ai participé», a déclaré la médaillée d’argent aux Jeux de Los Angeles de 1984.

«Je connais et je comprends les appels pour bien faire les choses et je suis sûre que nous serons en mesure de produire un réel changement», a-t-elle ajouté, en faisant référence au conflit qui oppose la fédération aux équipes féminines et masculines. Début février, les joueuses canadiennes avaient mené une grève d’une journée pour dénoncer les inégalités femmes-hommes et le manque de financement, une démarche soutenue par l’équipe masculine.

A noter que d’autres fédérations nationales de foot ont placé à leur tête des femmes ces dernières années. Il s’agit notamment de Cindy Parlow qui dirige la fédération américaine, Debbie Hewitt qui pilote la fédération anglaise ou encore Lise Klaveness en Norvège.

