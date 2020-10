Gagnant du jackpot au jeu millionnaire du Pmu-Mali/bet 223 : Mamadou Kanadji a reçu son chèque de 20 millions de Fcfa

Les responsables du Pmu-Mali ont procédé, le mercredi 14 octobre dernier, au siège de la société, à la remise du chèque au gagnant du premier gros lot de leur nouveau jeu dénommé “Millionnaire”. L’heureux gagnant du jackpot est un chauffeur domicilié à Sangarébougou. Il a reçu un chèque géant de 20 millions de Fcfa devant plusieurs parieurs.

La cérémonie de remise s’est déroulée en présence de Vital Robert Diop, directeur général du Pmu-Mali, Holonou Koffi, directeur général de la société Bet 223, Alou Traoré, directeur commercial du Pmu-Mali, ainsi que plusieurs parieurs.

Deux semaines seulement après son lancement, le jeu Millionnaire a déjà fait son premier multimillionnaire, le samedi dernier, à Sangarébougou. Cet heureux gagnant a raflé la coquette somme de 20 millions de Fcfa avec seulement 200 Fcfa. Pour la remise du chèque au gagnant, la direction du Pmu-Mali a organisé une belle cérémonie.

Selon le directeur général du Pmu-Mali, Vital Robert Diop, pour promouvoir le pari sportif, le Pmu-Mali a signé le partenariat avec des sociétés de jeu de hasard. “Comme vous savez, le Pmu-Mali détient le monopole du jeu de hasard depuis des années. Après le pari sportif, depuis le mois de septembre dernier, nous avons également signé un partenariat avec la société Bet 223 afin de promouvoir un jeu de type loterie dénommé le “Millionnaire”.

Le Millionnaire est l’un des premiers jeux que Bet223 vient de lancer. L’avantage du Millionnaire est que c’est un jeu instantané qui donne la possibilité de gagner gros”, a-t-il expliqué.

Il a également ajouté qu’avec l’arrivée de la pandémie de Covid-19, le Pmu-Mali était obligé de suspendre certaines de ces activités vu que les championnats (football et course de chevaux) étaient suspendus. “L’avantage avec Millionnaire, c’est que c’est un jeu qui ne dépend pas des contingences étrangères. Donc, la continuité de l’activité peut être assurée et c’est-ce qui nous a motivés à signer ce partenariat avec Bet223 pour diffuser et commercialiser le jeu de type loterie. Heureusement, ce partenariat s’annonce gagnant et qui va encore être gagnant pour le Pmu-Mali, l’État du Mali, mais aussi pour les parieurs”, dit-il.

Pour sa part, le directeur général de la société Bet223 a indiqué que Bet223 est une société malienne qui propose aux parieurs maliens des produits de type pari sportif en ligne, le jeu virtuel dans nos agences et le jeu de loterie comme le “Millionnaire”.

“Le jeu millionnaire est un jeu de loterie instantanée qui donne au joueur la possibilité de gagner jusqu’à 20 millions pour une mise de 200 Fcfa. Le principe du jeu est très simple : à la demande du joueur, le système génère une série de 5 numéros compris entre 1 et 20 ; il suffit de faire la somme de ces 5 numéros. Si le résultat de cette somme se trouve dans la grille des gains, le joueur remporte le montant correspondant“, a-t-il laissé entendre.

Il a ensuite annoncé que le jeu Millionnaire est déjà disponible auprès des vendeurs Pmu et des vendeurs BET223. “Le déploiement du jeu est actuellement en cours à Bamako et se poursuivra en région dans les prochaines semaines dans les kiosques et les agences Pmu et Bet223, également chez nos partenaires et auprès des vendeurs ambulants“, dit-il.

Mahamadou TRAORE

