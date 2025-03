Habib Sissoko lors de l’AGO du CNOSM : “Je suis conscient du droit d’avoir l’honneur de votre confiance” “Nous avons essayé de tendre notre action vers l’excellence”

Le Comité national olympique et sportif du Mali (Cnosm) sous le leadership de son président Habib Sissoko a tenu, le samedi 1er mars 2025, son Assemblée générale ordinaire en présence du représentant du ministre de la Jeunesse et des Sports et les délégués des fédérations nationales sportives. Il s’agissait de tirer le bilan des activités de l’exercice 2024 en vue de se projeter sur l’avenir. Ainsi, les rapports d’activités et financier 2024 ont été adoptés à l’unanimité par les délégués. Notons que Habib Sissoko a été réélu à la tête du Comité national olympique et sportif du Mali (Cnosm) le 7 juillet 2024 pour un nouveau mandat de 4 ans. Il vient d’être réélu aussi à la tête de la Zone II de l’Association des comités nationaux olympiques d’Afrique (Acnoa), le mardi 25 février 2025, pour 4 ans. Nous vous livrons ci-dessous le discours prononcé par Habib Sissoko lors de l’AGO du Cnosm du samedi 1er mars 2025.

Le Mouvement olympique et sportif du Mali célèbre aujourd’hui, et la fin d’un quadriennal, et surtout la continuation de la gouvernance que nous avons initiée et conduite ensemble. C’est avec un plaisir particulier que nous venons à la présente Assemblée générale, après une année tout aussi particulière avec le renouvellement du comité exécutif et les Jeux olympiques et Paralympiques «Paris 2024».

Je souhaiterais d’abord rendre hommage à ceux de la famille sportive arrachés à notre affection. Je voudrais retrouver principalement le général Sékou Hamed Niambélé et l’entraîneur émérite de boxe Amadou dit Opa Kondé et demander au Seigneur de la création de faire miséricorde à leurs âmes.

Je voudrais ensuite exprimer une profonde reconnaissance à Monsieur le ministre des Sports et aux partenaires financiers du sport malien dont la coopération courtoise illustre parfaitement que le sport peut apporter une dimension dynamique à la Société par le raffermissement des relations humaines et la culture de la compréhension réciproque.

Messieurs les membres du comité exécutif,

Camarades dirigeants des associations sportives,

Il nous a été donné, il y a si peu, de renouveler le comité exécutif. Nous avons réussi ce challenge dans un bon état d’esprit. Je me réjouis personnellement de cette entente.

Je suis conscient du droit d’avoir l’honneur de votre confiance. Et c’est avec confiance que je veux assurer ma fonction, sous votre contrôle afin de rester dans le chemin qui mène à la réussite du mouvement olympique et sportif de notre pays.

Permettez-moi, à présent, de me référer à la précieuse contribution du groupe des présidents de fédération, appelé la ‘concertation’ qui suit avec régularité et constance le rythme de notre Association.En 2024, la participation aux différents Jeux a permis aux fédérations d’apprécier le niveau des athlètes.En outre, votre apport a été déterminant dans la consolidation de la relation avec les partenaires financiers. Je souhaite que vous puissiez poursuivre vos efforts à l’avenir avec le même engagement et le même enthousiasme.

Chers délégués,

Mesdames, Messieurs,

Il est toujours important de rappeler que la formation est la vocation première d’un CNO. Il s’agit d’étendre constamment la capacité managériale de nos administrateurs, et la pertinence technique de nos encadreurs. Nous nous sommes attelés à cela de façon convenable et notre satisfaction, dans ce domaine, c’est de ressentir que nous avons construit des personnalités. Il s’agit aussi, en plus de l’endurance physique, d’amener la jeunesse sportive à l’école de la citoyenneté. Notre vœu pour les jeunes athlètes est de les voir nourrir le désir d’accomplir, demain, de grandes choses pour eux-mêmes et pour le Mali.

Mesdames, Messieurs,

La relation suivie entre le mouvement olympique et la presse sportive est une exigence du Mouvement olympique moderne. Ici aussi nous sommes en éveil grâce au dynamisme de la coopération avec l’Association des journalistes sportifs du Mali.

Dans tous les domaines de la gestion des organisations sportives, nous avons essayé de tendre notre action vers l’excellence. J’ai l’honneur de soumettre ce travail à votre haute appréciation. Sur ce, je forme le vœu que notre foi sincère conduise notre Assemblée générale vers le succès garantissant la paix, la stabilité et la réussite sportive”.a

Adama Mariko : “”Nous remercions Habib pour cet exercice de transparence””

Au cours de cette assemblée générale ordinaire du Cnosm, nous avons félicité la qualité des rapports, notamment le rapport d’activités et le rapport financier. C’étaient deux très bons rapports et très bien présentés par le Cnosm. Nous avons également profité de l’occasion pour remercier le président du Cnosm, Habib Sissoko pour cet exercice de transparence parce que les autres CNO ne le font pas. Cependant, chaque année, le président du Cnosm rend compte fidèlement de ce qui s’est passé au cours de l’exercice. Nous, présidents des fédérations, le remercions pour tout ce qu’il fait pour nous. Nous lui souhaitons bonne continuation”.

Mamourou Bouaré : “Au Cnosm, la bonne gouvernance règne”

Au niveau du Cnosm, la bonne gouvernance n’est pas un simple discours. Toutes les ressources que les fédérations sportives reçoivent sont versées par virement bancaire et toutes les dépenses effectuées sur chèque bancaire. Chez nous, nous ne faisons pas des dépenses en numéraire. Cela démontre qu’au Cnosm, la bonne gouvernance règne”.

Abdoul Wahabou Zoromé : “Nous félicitons Habib et le CE pour leurs efforts…”

D’abord, en tant que membre du comité exécutif du Cnosm, c’est un sentiment de satisfaction qui m’anime aujourd’hui. Ensuite, en tant que président de la commission d’organisation de cette assemblée, je pense que les choses se sont déroulées dans les règles de l’art parce que les rapports d’activités et financier ont été présentés aux délégués qui les ont appréciés à l’unanimité. C’est pour dire que le travail a été bien fait et nous remercions les uns et les autres pour leur implication.

Nous félicitons le président du Cnosm et les membres du comité exécutif du Cnosm pour leurs efforts dans la promotion et le développement du sport au Mali”.

Ladji Sara : “La gouvernance de Habib Sissoko est irréprochable”

Cette assemblée générale ordinaire du Cnosm s’est bien tenue. Au cours des travaux, nous avons adopté par acclamation les différents rapports qui ont été présentés par le président du Cnosm et son équipe. Elle s’est également déroulée dans la convivialité.

Le président Habib Sissoko a reçu les félicitations de tous les délègues pour dire que sa gouvernance est vraiment impeccable dans l’ensemble”.

Commentaires via Facebook :