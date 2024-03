Le ministre de la Jeunesse et des Sports, chargé de l’Instruction civique et de la Construction citoyenne, Abdoul Kassim Ibrahim Fomba, était face à la presse le jeudi 29 février 2024 pour faire le bilan de son département durant le trimestre de décembre 2023 à février 2024. Dans ce bilan, il ressort que le département a organisé beaucoup d’activités dans diverses rubriques.

ans son introduction liminaire, le ministre de la Jeunesse et des Sports, chargé de l’Instruction civique et de la Construction citoyenne, Abdoul Kassim Ibrahim Fomba, a fait savoir que son département a pour attributions de préparer et mettre en œuvre la politique nationale de promotion de la jeunesse, des sports et de la construction citoyenne.

Après sa prise de fonction le 1er juillet 2023, le ministre Abdoul Kassim Fomba, a présenté son bilan des 100 premiers jours le lundi 23 octobre 2023. Suite à ce bilan, le département a eu l’honneur de présenter un second bilan allant du mois de décembre 2023 à février 2024.

Dans la rubrique “Jeunesse et citoyenneté (Fasobaarajôyôrô” de son bilan, il y a eu, entre autres, les états généraux de la Jeunesse (avec la réalisation de la phase communale dans 600 communes du Mali, la phase régionale dans les 19 régions du Mali et le district de Bamako, la phase diaspora dans 37 ambassades et Consulats du Mali ; la remise officielle des recommandations au président de la Transition au CICB) la suite de la phase nationale, la collecte et analyse des recommandations issues des états généraux, la catégorisation des recommandations en objectifs à court, moyen et long terme, la transformation des recommandations en actions, la transmission des recommandations aux structures responsables et au Cinsere et attribution des taches aux départements sectoriels) ; la vulgarisation de la Politique nationale de la Jeunesse et des trois axes des secteurs jeunesse, sports et citoyenneté ; l’harmonisation des grilles des radios “Voix des Jeunes” ; la 5ème cohorte du Service national des jeunes (SNJ) avec 792 recrues (reliquat de la 3e et 4e cohorte, auditeurs de justice, Greffiers en chef, sortant de la nouvelle ENA, enseignants des collectivités) ; l’opérationnalisation du Palais des Pionniers avec le premier Conseil d’administration du Palais des pionniers, 8 février 2024) ; la célébration de la Journée internationale des Volontaires (JIV) tenue le 5 décembre 2024 en collaboration avec le Programme des volontaires des Nations Unies (PVNU) ; la tenue du Camp National des Scouts et Guides avec 400 jeunes ; l’inauguration du mur d’engagement citoyen ; l’inauguration du Cicaara (maison des jeunes) de Sikasso ; la réception de la maison des jeunes de Lassa ; l’organisation d’une journée de don de sang au profit des blessés de guerre, dans le cadre de la “Commémoration de la Journée Nationale de la Souveraineté Retrouvée”.

Dans la rubrique “Village des opportunités”, le ministre a annoncé, entre autres, l’organisation du Championnat de la citoyenneté avec trois projets citoyens sélectionnés et financés dont le 1er prix est de 8 000 000 F CFA ; le 2e prix : 5 000 000 F CFA et 3e prix : 3 000 000 F CFA ; la formation de 30 jeunes en éducation financière.

Dans la rubrique “Sport citoyen”, il y a eu, entre autres, les marches sportives citoyennes tenues les premiers samedis de chaque mois ; la 2è édition de la “Découverte Sportive Nationale” ; l’organisation de la participation du Mali à la CAN 2023 (avec la systématisation du paiement des primes ; la première qualification de l’équipe en quarts de finale depuis 11 ans ; la mobilisation des ressources (près de 150 millions F CFA) ; l’appui à la mise en place des fans zones (Foire de la CAN ; Festival Garba ; Place CAN ; Stade 26 Mars ; Palais des Sports ; Kati; Commune I; Commune V); Appuis aux supporters (près de 250) ; appuis aux structures suivantes (ORTM; AJSM; AMAP ; Artistes comédiens : associations des supporters du Mali et ceux de Korhogo, Bouaké, Abidjan) ; l’organisation de la 5e édition du Salon des sports du Mali (Sasma), qui ne s’est pas tenu depuis 2017, avec la participation des 48 fédérations nationales sportives du Mali ; 3e place mondiale pour les U-17 de football ; les infrastructures et Initiatives avec la rénovation des Infrastructures sportives et des stades CAN de Ségou, Mopti, Kayes et Sikasso ; la réhabilitation du centre pour sportif d’élite Ousmane et la pose de la 1ère pierre du stade de Tombouctou) ; la gestion et Organisation du mouvement sportif (avec la révision de l’arrêté fixant les primes pour l’encadrement technique et les joueurs lors des compétitions, les révisions de l’arrêté fixant les tarifs de location des infrastructures sportives en cours, les visites médicales organisées à travers le Centre de médecine du Sport ; équipes sportives participants au compétitions (féminine U-20 ; cadets garçons U-17 mondiale) ; fonction publique des collectivités ; visite médicale corporelle Service National des Jeunes (SNJ) ; visite médicale des fonctionnaires (ENA, greffier en chef, Auditeur de justice), couplée à une journée de don de sang ; visite Médicale des clubs de Ligue 1 ; organisation de formations sur des thèmes tels que le traumatisme crânien, l’hydratation chez le sportif de haut niveau, l’importance du contrôle médical de l’entrainement, et l’arrêt cardio-respiratoire ; restitution de la formation sur les méfaits des produits dopants sur la santé des sportifs ; couverture médicale durant la CAN 2023 à l’intention des supporters Maliens.

Concernant les Textes législatifs et dynamisation des services du MJSCICCC, le ministre a fait savoir que pendant cette période il s’est attelé, à la création de nouveaux services, à la relecture des textes des structures rattachées. Il s’agit, entre autres, de l’adoption de la Politique nationale de la jeunesse ; la création de l’Inspection de la jeunesse, Sport et Construction Citoyenne ; la relecture des textes du SNJ ; la relecture de la Politique nationale du volontariat (PNV) ; la relecture de la Politique nationale du développement du sport (PNDS) ; l’élaboration de la Politique nationale de la Construction citoyenne (PNCC) ; la relecture de l’Arrêté interministériel sur les activités sportives pour la prise en compte des anciennes gloires en difficultés.

Sur les visites de terrain, le ministre a évoqué l’inauguration de la maison des jeunes de Danga et pacification des relations entre les jeunes à Kangaba ; la visite du stade de Kati ; la visite du chantier de la Maison des Jeunes de Yanfolila ; la rencontre des jeunes et visite des stades secondaires CAN de Bougouni ; le Forum de la Jeunes fille RENAJEM: rencontre avec les jeunes à Sikasso ; la visite de Stade Secondaire CAN et rencontre avec les jeunes de Koutiala ; la rencontre des jeunes de Ménaka ; la rencontre des jeunes de Gao ; la visite de la DRJ, la visite de la salle de spectacle des jeunes ; visite du chantier de la maison des jeunes ; visite du Camp de la jeunesse; Rencontre avec les jeunes de Kidal ; la pose de la première pierre du Stade et la rencontre avec les jeunes, l’inauguration du centre multifonctionnel des jeunes de Tombouctou.

En perspectives, dans le domaine du sport, le ministre a annoncé, entre autres, la préparation et le soutien de l’équipe nationale seniors pour les éliminatoires de la coupe du monde 2024 ; les préparatifs en cours aux jeux Olympiques, Paris Mai 2024: ; le projet de professionnalisation des supporteurs en cours ; la préparatifs des jeux africains du 08 au 23 mars 2024 au Ghana en cours ; les préparatifs du symposium sur le football malien du 5 au 7 mars en cours.

Dans le domaine de la citoyenneté, le ministre a évoqué, entre autres, l’ouverture de l’Ecole de la Citoyenneté courant mars 2024 ; l’élaboration en cours de la 2ème génération de la Politique Nationale de la Citoyenneté et du Civisme.

Pour le Village des opportunités, le ministre a fait noter la collaboration avec EMP sur le renforcement des capacités des jeunes à travers la formation et les sessions stage.

Siaka DOUMBIA

