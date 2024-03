Du 8 au 23 mars, la 13e édition des Jeux africains s’est déroulée à Accra. Présent dans la capitale ghanéenne à travers huit disciplines, le Mali a remporté une médaille d’or pour un total de 7 métaux grâce au basket à 3. En finale, les filles maliennes ont battu leurs homologues du Nigeria par 21-11. Avec ces 7 médailles, le Mali s’installe à la 25e place du classement général sur les 45 pays classés. Le podium est constitué de l’Egypte (191 médailles, 102 en or), le Nigeria (121 médailles, 47 en or) et l’Afrique du Sud (106 médailles, 32 en or).

Les rideaux sont tombés, le samedi 23 mars, sur la 13e édition des Jeux Africains au Ghana. Après une dizaine d’intenses compétitions entre une quarantaine de pays participants pour environ 5000 athlètes d’élite et entraîneurs de 29 disciplines, l’Egypte a dominé le tableau des médailles avec 191 médailles dont 102 en or.

Pour sa part, le Mali, présent sur 8 tableaux : le judo, l’athlétisme, le cyclisme, le taekwondo, le basket-ball, le karaté, la boxe et le handball, fait partie des rares pays ayant remporté au moins une médaille d’or. Grâce au basket-ball féminin de 3X3, le Mali a terminé à la 25e place du classement général pour un total de 7 médailles dont une en or.

Face au Nigeria, les Aigles Dames se sont imposées en finale de basket-ball 3X3 sur le score de 21-11.

Initialement prévus les 4 et 19 août 2023, les Jeux Africains se sont finalement tenus entre le 8 et 23 mars au Ghana suite à des retards dans les préparatifs. Ils ont eu lieu dans les villes d’Accra, Kumasi et Cape Cost.

A titre de rappel, les Jeux africains ont été organisés en collaboration avec l’Association des comités nationaux olympiques d’Afrique (Acnoa) et l’Association des confédérations sportives d’Afrique (AASC) suite à un accord négocié signé en février 2023 à Addis-Abeba, Ethiopie, sur la gestion et l’organisation de la 13e édition des Jeux africains.

Selon le président de la République du Ghana, Nana Akufo-Addo, cité par la presse locale, qui a présidé les cérémonies d’ouverture et de clôture, “l’événement a réuni plus de 3000 officiers techniques, journalistes et célébrités mondiales, avec une audience télévisée et en ligne de plus de 5,5 milliards de personnes”.

“Notre mandat est d’accueillir un événement qui suscitera une rivalité positive entre les jeunes Africains et projettera une Afrique unie dans le monde. Les 13e Jeux africains cherchent à promouvoir l’art et la culture de l’Afrique, ce qui conduira au développement socio-économique du continent”, a-t-il conclu.

Alassane

Commentaires via Facebook :