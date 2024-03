A environ 3 mois du démarrage des Jeux olympiques Paris 2024, l’équipe nationale des moins de 23 ans du Mai affûte ses armes. A la recherche d’un effectif conquérant, le sélectionneur des Aigles Espoirs, Badra Alou Diallo, s’est envolé pour le Japon pour un match amical prévu ce vendredi 22 mars à Osaka.

Vingt-ans après sa dernière participation aux Jeux olympiques d’Athènes 2004, l’équipe nationale masculine de foot retrouve l’événement sportif planétaire cette année à Paris. Pour leurs retrouvailles avec le tournoi, les Aigles Espoirs gardent espoir de briller autant que flamme olympique en faisant mieux qu’une place de quart de finaliste en 2004.

Dans un entretien accordé à la Fifa, le sélectionneur du Mali a laissé entendre que : “Mon objectif est de faire mieux que le quart de finale à Athènes 2004. Toutes les équipes qui arrivent dans le dernier carré d’une compétition vous diront que leur objectif final est le sacre. Je tiens à rappeler qu’avant la Coupe d’Afrique des nations U-23 de la Caf au Maroc, les deux précédentes sorties du Mali dans cette compétition continentale s’étaient soldées par une élimination précoce en phase de groupes sans avoir inscrit le moindre but. C’est pour cela que j’ai foi en cette génération qui est capable de réaliser les plus grands exploits”. A titre de rappel, le Mali a décroché son ticket pour ces JO après avoir remporté la médaille de bronze à la Can des moins de 23 ans disputée au Maroc en 2023.

Pour le match amical de ce vendredi contre le Japon, Badra Alou a fait appel à une grande partie des joueurs qui étaient avec lui au Maroc pour la Can. Aussi, il a fait appel à d’autres jeunes en vue du renforcement de son effectif avant la phase finale des J.O. A en croire le sélectionneur, la pioche va continuer mais avec prudence. “Ne mangeons pas notre mil en herbe, cela veut dire que nous devons laisser le temps au temps. Ils ont 17 ans, ils vont avoir une Coupe d’Afrique des nations U-20 à jouer, et vu leur talent, ils auront un Mondial U-20 à disputer. Cependant, rien n’est exclu. S’il y a des éléments de cette génération U-17 qui peuvent intégrer notre groupe, pourquoi pas ?”, a-t-il dit au sujet des Aiglonnets qui viennent de décrocher la médaille bronze à la Coupe du monde cadets en Indonésie où Hamidou Makalou et Ibrahim Diarra ont été sacrés Ballon d’argent et Soulier d’argent du tournoi.

Alors que plusieurs disciplines sont prévues à ces Jeux olympiques, les épreuves de football (féminin et masculin) auront lieu du 24 juillet au 10 août prochain. Ils vont se dérouler sur dix-huit jours au sein de sept villes françaises. Et pour la première fois de l’histoire, les organisateurs indiquent que les tournois olympiques de football se cloront par la finale du tournoi féminin.

Avec 16 équipes participantes, elles seront réparties dans quatre groupes de quatre. Les deux premiers de chaque groupe participeront aux quarts de finale. Suivront les demi-finales, un match pour la troisième place et la finale. Selon la Fifa, les équipes comporteront 18 joueurs. Au minimum 15 d’entre eux doivent être nés le 1er janvier 2001 ou après. Trois joueurs plus âgés maximum auront le droit d’être inclus dans le groupe.

Alors que la dernière étape des éliminatoires va se jouer en avril-mai 2024 pour déterminer les vainqueurs des quatre tickets restants, voici donc les 12 pays déjà qualifiés : France (pays hôte), Argentine, Egypte, Espagne, Etats-Unis, Israël, Mali, Maroc, Nouvelle-Zélande, Paraguay, République dominicaine, Ukraine.

Alassane

Commentaires via Facebook :