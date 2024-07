C’est le grand jour pour Kylian Mbappé, qui va officiellement signer son contrat avec le Real Madrid, puis être présenté devant plus de 80 000 personnes au Santiago Bernabeu. Visite médicale, conférence de presse, premiers pas vêtu de la tunique merengue, suivez chaque étape de la journée du Français en direct.

Kylian Mbappé invite 200 enfants

Kylian Mbappé a invité pas moins de 200 enfants membres de sa fondation à sa présentation au Bernabéu.

L’effet XXL de la signature de Mbappé sur les réseaux sociaux du Real Madrid

La signature de Kylian Mbappé au Real Madrid a eu un effet exceptionnelle sur les réseaux sociaux du Français et de son nouveau club selon une étude réalisée par l’agence de marketing sportif américaine Samba Digital. «Le Real Madrid a gagné 3,2 millions de nouveaux followers sociaux dans les 48h qui ont suivi la signature de Mbappé. C’est près de 30 fois plus que leurs croissance moyenne (habituellement, il leur faut un mois complet pour croître autant). Mbappé a également gagné 3,2 millions de followers sociaux dans les 48h suivant son transfert au Real Madrid. C’est près de 90 fois plus que sa croissance moyenne sur les médias sociaux (il lui faut habituellement 3 mois pour croître autant). 5 des 10 posts les plus engageants du Real Madrid depuis l’annonce de son arrivée se concentrent sur l’international français. La vidéo d’annonce du transfert a généré plus de 130M d’impressions sur Instagram. Plus de 11M d’engagements et plus d’1M€ de valeur média pour les marques apparaissant dans la vidéo (principalement des partenaires de la Ligue des champions tels que Playstation ou Nissan, car le Real Madrid a utilisé des séquences de l’UCL)».

Source: https://www.footmercato.net/

