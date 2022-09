Avantage Bayern! Pour ses retrouvailles avec Robert Lewandowski, le géant bavarois a dompté le FC Barcelone de son ancien buteur (2-0), mardi en Ligue des champions.

La confrontation entre le Bayern et son ancien serial-buteur Lewandowski était très attendue: l’avant-centre polonais, transféré à Barcelone pour 45 M EUR à l’intersaison, a été plus applaudi que sifflé et il a raté la plus belle occasion du Barça, expédiant le ballon juste au-dessus alors qu’il était seul au point de penalty (18e).

Leçon de réalisme

Mais c’est le Bayern qui frappé, d’abord par Hernandez d’une tête piquée (50e), ensuite par Sané (54e), alors que la recrue munichoise Sadio Mané a été plutôt discrète.

Suffisant pour faire plier Barcelone et pour placer le Bayern en tête du groupe (6 pts), trois longueurs devant le club catalan et l’Inter Milan, qui a rebondi aux dépens du Viktoria Plzen grâce à Edin Dzeko (20e) et Denzel Dumfries (70e).