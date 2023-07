“Je salue la constance de l’engagement du département des sports”

Visiblement très heureux, le président du Comité national olympique et sportif du Mali (Cnosm) Habib Sissoko a félicité le président de la Fédération malienne de football, Mamoutou Touré dit Bavieux et son équipe, pour la qualification des Aigles Espoirs aux Jeux olympiques prévus en 2024 à Paris, en France. Et l’assurance a été donnée pour mieux préparer cette équipe pour qu’elle puisse représenter dignement le Mali en remportant une médaille. L’accompagnement du Cnosm ne fera pas défaut.

La qualification des Aigles Espoirs aux prochains Jeux olympiques Paris 2024 était une promesse de Mamoutou Touré dit Bavieux au président du Comité national olympique et sportif du Mali (Cnosm) Habib Sissoko. Après son élection à la tête de la Fédération malienne de football, le 29 août 2019, Bavieux Touré s’est rendu au Cnosm afin de prendre des conseils auprès du président Habib Sissoko. Et la qualification pour les Jeux olympiques Paris-2024 était au centre des échanges. “Monsieur le président, vous venez d’être élu à la tête de la Fédération malienne de football, nous sommes convaincus que vous êtes un homme de défis. Pour nous, l’un des défis majeurs reste la qualification du Mali aux Jeux olympiques. Cela devrait être l’une de vos ambitions pour la simple et bonne raison que depuis 2004, l’équipe de football du Mali n’a pu se qualifier. Si vous arrivez à le faire, ce sera très important pour le Mali”. Parole du président Habib Sissoko. En réponse, Bavieux Touré dira : “Monsieur le président Habib, nous allons mettre tous les moyens nécessaires pour que nous puissions nous qualifier aux Jeux olympiques de Paris. C’est d’ailleurs notre objectif. Nous allons prier pour que ce rêve puisse se réaliser, 20 ans après notre participation à Athènes”.

Aujourd’hui, on peut dire que le rêve est devenu une réalité. Puisque le Mali vient de décrocher son ticket pour les Jeux olympiques en se classant 3e à la Can U23 qui vient de se tenir au Maroc. Ainsi, le Maroc, vainqueur et l’Egypte, vaincue, sont également qualifiés. Classée 4e, la Guinée-Conakry devrait jouer un barrage pour se qualifier. Quelques heures après l’accueil de la délégation à l’Aéroport Modibo Kéita par le ministre de la Jeunesse et des Sports, chargé de l’Instruction civique et de la Construction civique, Abdoul Kassim Ibrahim Fomba, le lundi 10 juillet, le président de la Fédération malienne de football, Mamoutou Touré dit Bavieux et son équipe se sont rendus au Cnosm. Il s’agissait de remercier le président Habib Sissoko pour tous les efforts déployés pour que le Mali puisse se qualifier aux Jeux Olympiques.

“La qualification de notre équipe pour les Jeux olympiques Paris-2024 est un important accomplissement pour le Mali et une fierté pour son peuple. Cela a été possible grâce à votre soutien indéfectible tout au long du parcours de qualification de l’équipe de football. Grâce à cette assistance précieuse, nos joueurs ont pu se concentrer pleinement sur leur sujet et donner le meilleur d’eux-mêmes. Que le Tout-Puissant nous permette, sous votre leadership, de briller aux JO de Paris pour vous rendre hommage”, dira-t-il.

En réponse, Habib Sissoko a adressé ses vives félicitations aux joueurs, à l’encadrement technique et à la Fédération malienne de football pour le brillant parcours des Aigles Espoirs lors de cette Can U23.

“Je voudrais tout d’abord féliciter chaleureusement le président de la Fédération de football pour son leadership éclairé et son dévouement envers notre sport. Grâce à sa vision, notre équipe de football a pu franchir les obstacles et se hisser parmi l’élite mondiale”, dira-t-il. Avant de préciser : “La qualification pour les Jeux olympiques est le résultat des efforts individuel et collectif, et le fruit d’une collaboration fructueuse entre tous les acteurs. Je salue la constance de l’engagement du département des sports. Notre mission commune est de continuer à promouvoir le sport, de développer les talents et de créer un environnement propice à l’épanouissement de notre jeunesse. La Fédération malienne de football et toutes les autres fédérations sportives du Mali, peuvent être rassurées du soutien du Comité national olympique et sportif du Mali”.

Maintenant, place aux préparatifs. Pour ce faire, le président Habib Sissoko a donné l’assurance du soutien et de l’accompagnement du Cnosm pour que l’équipe malienne soit bien préparée.

Notons que les Jeux olympiques (JO) relèvent de la compétence du Comité international olympique (CIO), dont le Comité national olympique et sportif du Mali (Cnosm) est membre à part entière.

El Hadj A.B. HAIDARA

XXX

Les AIGLES ESPOIRS qualifiés aux jeux olympiques 2024 :

L’accueil dû aux héros de la nation

Après leur qualification historique pour le prochain Jeux olympiques/Paris-2024, les joueurs de l’équipe nationale espoirs sont rentrés le lundi 10 juillet 2023, en provenance du Maroc. A leur arrivé à l’Aéroport international-Président Modibo Kéita, ils ont été reçus par le tout nouveau ministre de la Jeunesse et des Sports, chargé de l’Instruction civique et de la Construction citoyenne, Abdoul Kassim Fomba, avec tous les honneurs de la nation.

La cérémonie d’accueil s’est déroulée en présence de Mamoutou Touré dit Bavieux, président de la Fédération malienne de football (Fémafoot), Sidy Maïga, directeur national des sports et de l’éducation physique (Dnsep), ainsi que plusieurs membres du comité exécutif de la Fémafoot.

C’est aux environs de 1 h 30 que l’avion de Royal Air Maroc transportant les Aigles espoirs et les membres de l’encadrement technique s’est posé sur le tarmac de l’Aéroport international-Président Modibo Kéita. Dans le hall, le chef de la délégation malienne Achérif Ag Mohamed, les joueurs et les membres de l’encadrement technique ont été reçus par le ministre de la Jeunesse et des Sports, chargé de l’Instruction civique et de la Construction citoyenne. Il a félicité les joueurs et les membres du staff technique pour cette qualification au prochain Jeux olympiques/Paris-2024.

“Aujourd’hui, nous avons été délégués par les plus hautes autorités du pays pour venir vous accueillir après cette brillante qualification pour les JO Paris-2024. Je dis que vous avez été des guerriers parce qu’il y a des moments où un guerrier tombe et il y a également des moments où il se relève. Après votre défaite en demi-finale, vous avez pu vous relever pour obtenir une troisième place, synonyme de qualification pour les Jeux olympiques. Cela est historique et je sais que les hautes autorités ont une grande considération pour vous. Dès fois, il y a une pression énorme sur vous lorsque vous jouez à l’extérieur. Cette pression est forte parce qu’il y a tout un peuple qui vous soutient. Vous êtes la vitrine du pays lorsque vous allez à l’extérieur. Tous vos gestes sont scrutés et nos autorités tiennent beaucoup à cela. Elles font attention à tout ce que vous faites. De notre côté, nous allons tout mettre en œuvre pour davantage donner beaucoup plus de regard et d’intérêt à ces joueurs”, a-t-il précisé. Et de féliciter une fois de plus les joueurs et les membres de l’encadrement.

En échos, le président de la Fédération malienne de football, s’est dit très heureux de recevoir les joueurs. “Aujourd’hui, nous avons le privilège de recevoir le nouveau ministre de la Jeunesse et des Sports, chargé de l’Instruction civique et de la Construction citoyenne pour venir accueillir les jeunes guerriers qui ont mérité de la patrie pour obtenir une qualification pour les Jeux olympiques. La présence du nouveau ministre ici ce soir à une heure tardive, c’est pour vous dire que nous devons redoubler d’ardeur et prions le Dieu qu’Il nous donne la chance d’être plus performants et plus brillants lors des prochaines étapes. Au nom de tous les sportifs et le footballeur en particulier, nous vous remercions pour cet exploit”, a-t-il dit.

Après le cérémonial à l’intérieur de l’Aéroport, les joueurs et leur entraineur Alou Badra Diallo dit Conty ont été accueillis à l’extérieur des halles par les supporters des Aigles et les membres de la famille des joueurs pour un show.

Mahamadou Traoré

